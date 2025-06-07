https://ria.ru/20250607/aeroport-2021574374.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.06.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск гражданских судов введены в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T23:33:00+03:00
2025-06-07T23:33:00+03:00
2025-06-07T23:43:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск гражданских судов введены в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга", — говорится в сообщении.
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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Россия
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов