https://ria.ru/20250607/aeroport-2021459981.html
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения - РИА Новости, 07.06.2025
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения
В аэропорту "Шереметьево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T04:17:00+03:00
2025-06-07T04:17:00+03:00
2025-06-07T04:22:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В аэропорту "Шереметьево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропорту "Шереметьево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал он.
https://ria.ru/20250607/kaluga-2021454193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения
В аэропорту Шереметьево сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов