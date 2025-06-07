https://ria.ru/20250607/aeroport-2021459981.html

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения - РИА Новости, 07.06.2025

В аэропорту Шереметьево сняли ограничения

В аэропорту "Шереметьево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T04:17:00+03:00

2025-06-07T04:17:00+03:00

2025-06-07T04:22:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. В аэропорту "Шереметьево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."В аэропорту "Шереметьево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал он.

https://ria.ru/20250607/kaluga-2021454193.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность