https://ria.ru/20250607/aeroport-2021458429.html

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.06.2025

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-07T03:15:00+03:00

2025-06-07T03:15:00+03:00

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шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

безопасность

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Шереметьево" (код ИКАО: UUEE)", - написал он.

https://ria.ru/20250607/kaluga-2021454193.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность