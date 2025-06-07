https://ria.ru/20250607/aeroport-2021458429.html
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 07.06.2025
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в... РИА Новости, 07.06.2025
2025-06-07T03:15:00+03:00
2025-06-07T03:15:00+03:00
2025-06-07T03:16:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Шереметьево", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту "Шереметьево" (код ИКАО: UUEE)", - написал он.
https://ria.ru/20250607/kaluga-2021454193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, безопасность
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов