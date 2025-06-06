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Житель Хабаровского края, женившийся в СИЗО, получил 13 лет - РИА Новости, 06.06.2025
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12:54 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/zhitel-2021298443.html
Житель Хабаровского края, женившийся в СИЗО, получил 13 лет
Житель Хабаровского края, женившийся в СИЗО, получил 13 лет - РИА Новости, 06.06.2025
Житель Хабаровского края, женившийся в СИЗО, получил 13 лет
Житель города Советская Гавань Хабаровского края осужден на 13 лет колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:54:00+03:00
2025-06-06T12:54:00+03:00
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ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Житель города Советская Гавань Хабаровского края осужден на 13 лет колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает объединённая пресс-служба судов региона. По данным суда, преступление было совершено в мае 2024 года. "Подсудимый совершил иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста... Приговором суда мужчина признан виновным по пункту "б" части 4 ст. 132 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет, с ограничением свободы 1,5 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба. Кроме того, в пользу матери несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 450 тысяч рублей. При рассмотрении уголовного дела в суде подсудимый заключил брак в СИЗО-1 Хабаровска со своей гражданской супругой, которая перечислила матери потерпевшей 50 тысяч рублей, сообщает также пресс-служба судов региона. Отмечается, что в суде подсудимый вину не признал, указал, что никаких насильственных действий в отношении девочки не совершал, о ее возрасте не знал. Обстоятельством, смягчающим наказание, суд счел необходимым учесть наличие малолетних детей у виновного.
https://ria.ru/20250127/srok-1995763733.html
https://ria.ru/20250516/sud-2017494965.html
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происшествия, здоровье - общество, советская гавань, хабаровский край, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Советская Гавань, Хабаровский край, Россия
Житель Хабаровского края, женившийся в СИЗО, получил 13 лет

Житель Хабаровского края получил 13 лет колонии за изнасилование девочки

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ХАБАРОВСК, 6 июн - РИА Новости. Житель города Советская Гавань Хабаровского края осужден на 13 лет колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
По данным суда, преступление было совершено в мае 2024 года.
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"Подсудимый совершил иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста... Приговором суда мужчина признан виновным по пункту "б" части 4 ст. 132 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет, с ограничением свободы 1,5 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба.
Кроме того, в пользу матери несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 450 тысяч рублей.
При рассмотрении уголовного дела в суде подсудимый заключил брак в СИЗО-1 Хабаровска со своей гражданской супругой, которая перечислила матери потерпевшей 50 тысяч рублей, сообщает также пресс-служба судов региона.
Отмечается, что в суде подсудимый вину не признал, указал, что никаких насильственных действий в отношении девочки не совершал, о ее возрасте не знал. Обстоятельством, смягчающим наказание, суд счел необходимым учесть наличие малолетних детей у виновного.
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