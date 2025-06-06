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Женщина, раненная накануне при атаке по Рыльску, умерла
Женщина, раненная накануне при атаке по Рыльску, умерла - РИА Новости, 06.06.2025
Женщина, раненная накануне при атаке по Рыльску, умерла
Скончалась женщина, раненная накануне в результате атаки ВСУ на курский Рыльск, число погибших увеличилось до двух, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:57:00+03:00
2025-06-06T09:57:00+03:00
2025-06-06T10:08:00+03:00
рыльск
вооруженные силы украины
происшествия
курская область
здоровье - общество
александр хинштейн
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КУРСК, 6 июн - РИА Новости. Скончалась женщина, раненная накануне в результате атаки ВСУ на курский Рыльск, число погибших увеличилось до двух, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Пятого июня Хинштейн сообщал, что молодая женщина погибла после удара ВСУ по домам в курском Рыльске, ещё шесть человек пострадали."Растёт число жертв украинских преступлений. К глубокой скорби, сегодня утром в больнице скончалась 83-летняя женщина, раненая в ходе вчерашнего обстрела Рыльска. Врачи сделали всё возможное, но спасти её не удалось. Травмы были слишком серьёзными", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Он добавил, что вся необходимая помощь семье будет оказана.
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рыльск, вооруженные силы украины, происшествия, курская область, здоровье - общество, александр хинштейн
Рыльск, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Курская область, Здоровье - Общество, Александр Хинштейн
Женщина, раненная накануне при атаке по Рыльску, умерла
Хинштейн: женщина, раненная накануне при атаке по Рыльску, умерла