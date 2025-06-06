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Женщина, раненная накануне при атаке по Рыльску, умерла - РИА Новости, 06.06.2025
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09:57 06.06.2025 (обновлено: 10:08 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/zhenschina-2021249138.html
Женщина, раненная накануне при атаке по Рыльску, умерла
Женщина, раненная накануне при атаке по Рыльску, умерла - РИА Новости, 06.06.2025
Женщина, раненная накануне при атаке по Рыльску, умерла
Скончалась женщина, раненная накануне в результате атаки ВСУ на курский Рыльск, число погибших увеличилось до двух, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:57:00+03:00
2025-06-06T10:08:00+03:00
рыльск
вооруженные силы украины
происшествия
курская область
здоровье - общество
александр хинштейн
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КУРСК, 6 июн - РИА Новости. Скончалась женщина, раненная накануне в результате атаки ВСУ на курский Рыльск, число погибших увеличилось до двух, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Пятого июня Хинштейн сообщал, что молодая женщина погибла после удара ВСУ по домам в курском Рыльске, ещё шесть человек пострадали."Растёт число жертв украинских преступлений. К глубокой скорби, сегодня утром в больнице скончалась 83-летняя женщина, раненая в ходе вчерашнего обстрела Рыльска. Врачи сделали всё возможное, но спасти её не удалось. Травмы были слишком серьёзными", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Он добавил, что вся необходимая помощь семье будет оказана.
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рыльск, вооруженные силы украины, происшествия, курская область, здоровье - общество, александр хинштейн
Рыльск, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Курская область, Здоровье - Общество, Александр Хинштейн
Женщина, раненная накануне при атаке по Рыльску, умерла

Хинштейн: женщина, раненная накануне при атаке по Рыльску, умерла

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия удара со стороны ВСУ по Рыльску Курской области
Последствия удара со стороны ВСУ по Рыльску Курской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия удара со стороны ВСУ по Рыльску Курской области
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КУРСК, 6 июн - РИА Новости. Скончалась женщина, раненная накануне в результате атаки ВСУ на курский Рыльск, число погибших увеличилось до двух, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Пятого июня Хинштейн сообщал, что молодая женщина погибла после удара ВСУ по домам в курском Рыльске, ещё шесть человек пострадали.
"Растёт число жертв украинских преступлений. К глубокой скорби, сегодня утром в больнице скончалась 83-летняя женщина, раненая в ходе вчерашнего обстрела Рыльска. Врачи сделали всё возможное, но спасти её не удалось. Травмы были слишком серьёзными", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что вся необходимая помощь семье будет оказана.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РыльскВооруженные силы УкраиныПроисшествияКурская областьЗдоровье - ОбществоАлександр Хинштейн
 
 
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