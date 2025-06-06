https://ria.ru/20250606/zemletryasenie--2021332120.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1 - РИА Новости, 06.06.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в пятницу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:39:00+03:00
2025-06-06T14:39:00+03:00
2025-06-06T14:39:00+03:00
елена семенова
тихий океан
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 июн – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в пятницу в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Тихом океане 6 июня в 20.36 (12.36 мск). Эпицентр находился в 167 километрах южнее необитаемого острова Симушир, очаг – на глубине 20 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250604/zemletryasenie--2020785348.html
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елена семенова, тихий океан, происшествия
Елена Семенова, Тихий океан, Происшествия
У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,1
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Тихом океане у побережья южных Курил