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Зеленский приказал не забирать тела украинских военных, заявили в Раде - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:04 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/zelenskij-2021438834.html
Зеленский приказал не забирать тела украинских военных, заявили в Раде
Зеленский приказал не забирать тела украинских военных, заявили в Раде - РИА Новости, 06.06.2025
Зеленский приказал не забирать тела украинских военных, заявили в Раде
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский после достигнутых в Стамбуле между российской и украинской делегациями договоренностей о... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T22:04:00+03:00
2025-06-06T22:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
стамбул
россия
украина
владимир зеленский
артем дмитрук
владимир мединский
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский после достигнутых в Стамбуле между российской и украинской делегациями договоренностей о прекращении огня на отдельных участках и обмене телами погибших лично распорядился не забирать тела украинских военных. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. "Я не думаю, я знаю - Зеленский дал личный приказ не забирать тела украинских погибших военных", - сказал Дмитрук на видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала RT. По его мнению, эта ситуация может стать переломным моментом и спровоцировать "гражданский гнев", а также привести к гражданскому противостоянию против "режима Зеленского".
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стамбул, россия, украина, владимир зеленский, артем дмитрук, владимир мединский, верховная рада украины, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Владимир Мединский, Верховная Рада Украины, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Зеленский приказал не забирать тела украинских военных, заявили в Раде

Депутат Рады Дмитрук: Зеленский лично распорядился не забирать тела погибших

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский после достигнутых в Стамбуле между российской и украинской делегациями договоренностей о прекращении огня на отдельных участках и обмене телами погибших лично распорядился не забирать тела украинских военных.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
"Я не думаю, я знаю - Зеленский дал личный приказ не забирать тела украинских погибших военных", - сказал Дмитрук на видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала RT.
По его мнению, эта ситуация может стать переломным моментом и спровоцировать "гражданский гнев", а также привести к гражданскому противостоянию против "режима Зеленского".
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Миронов прокомментировал реакцию Зеленского на переговоры в Стамбуле
3 июня, 15:52
 
Специальная военная операция на УкраинеСтамбулРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВладимир МединскийВерховная Рада УкраиныВторой раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
 
 
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