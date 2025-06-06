https://ria.ru/20250606/zelenskij-2021438834.html

Зеленский приказал не забирать тела украинских военных, заявили в Раде

Зеленский приказал не забирать тела украинских военных, заявили в Раде - РИА Новости, 06.06.2025

Зеленский приказал не забирать тела украинских военных, заявили в Раде

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский после достигнутых в Стамбуле между российской и украинской делегациями договоренностей о... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T22:04:00+03:00

2025-06-06T22:04:00+03:00

2025-06-06T22:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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верховная рада украины

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский после достигнутых в Стамбуле между российской и украинской делегациями договоренностей о прекращении огня на отдельных участках и обмене телами погибших лично распорядился не забирать тела украинских военных. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. "Я не думаю, я знаю - Зеленский дал личный приказ не забирать тела украинских погибших военных", - сказал Дмитрук на видео, опубликованном в Telegram-канале телеканала RT. По его мнению, эта ситуация может стать переломным моментом и спровоцировать "гражданский гнев", а также привести к гражданскому противостоянию против "режима Зеленского".

https://ria.ru/20250603/mironov-2020684791.html

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