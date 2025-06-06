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Защита обжалует арест редактора URA.RU

Защита обжалует арест редактора URA.RU - РИА Новости, 06.06.2025

Защита обжалует арест редактора URA.RU

Защита свердловского редактора информагентства URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки бывшему начальнику отдела уголовного розыска одного из... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:47:00+03:00

2025-06-06T18:47:00+03:00

2025-06-06T18:53:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Защита свердловского редактора информагентства URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки бывшему начальнику отдела уголовного розыска одного из отделений городской полиции, планирует обжаловать его арест, сообщила журналистам его адвокат Светлана Герасимова.В пятницу Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Аллаярова до 4 августа, об этом как раз просили следователи. Суд отказал журналисту в домашнем аресте, о чем ходатайствовали его адвокаты. Ранее в этот же день экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в получении взятки и превышении полномочий, суд отправил под домашний арест - тоже до 4 августа."Да, обязательно (будем обжаловать арест - ред.)", - сказала Герасимова.Она также утверждает, что в ходе обысков ни в редакции, ни по адресам жительства журналистов не было обнаружено доказательств о передаче взятки.В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы – предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Как сообщало само информагентство, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста.Союз журналистов России ранее выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы.URA.RU - российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250606/delo-2021401053.html

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