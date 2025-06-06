Защита обжалует арест редактора URA.RU
Защита обжалует арест редактора URA.RU по делу о даче взятки
© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкРедактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Защита свердловского редактора информагентства URA.RU Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки бывшему начальнику отдела уголовного розыска одного из отделений городской полиции, планирует обжаловать его арест, сообщила журналистам его адвокат Светлана Герасимова.
В пятницу Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Аллаярова до 4 августа, об этом как раз просили следователи. Суд отказал журналисту в домашнем аресте, о чем ходатайствовали его адвокаты. Ранее в этот же день экс-сотрудника полиции Екатеринбурга Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в получении взятки и превышении полномочий, суд отправил под домашний арест - тоже до 4 августа.
"Да, обязательно (будем обжаловать арест - ред.)", - сказала Герасимова.
Она также утверждает, что в ходе обысков ни в редакции, ни по адресам жительства журналистов не было обнаружено доказательств о передаче взятки.
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы – предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Как сообщало само информагентство, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста.
Союз журналистов России ранее выразил поддержку сотрудникам информационного агентства URA.RU, заявив, что силовые мероприятия в отношении прессы недопустимы.
URA.RU - российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
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