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Лихачев рассказал об обеспечении водоснабжения Запорожской АЭС
Лихачев рассказал об обеспечении водоснабжения Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.06.2025
Лихачев рассказал об обеспечении водоснабжения Запорожской АЭС
Водоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается полностью, задействованы 11 скважин, приступили к сооружению плавучей модульной насосной станции, заявил... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:23:00+03:00
2025-06-06T15:23:00+03:00
2025-06-06T15:23:00+03:00
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запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
новости - ядерные технологии
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Водоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается полностью, задействованы 11 скважин, приступили к сооружению плавучей модульной насосной станции, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "В моменте 11 дополнительными скважинами мы обеспечиваем безопасность и уже приступили к сооружению плавучей модульной насосной станции с мощностью до 80 тысяч кубометров в час, которая решит все проблемы водоснабжения в случае вывода блоков на проектную мощность", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
https://ria.ru/20250606/zaes-2021332232.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, россия, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, новости - ядерные технологии
Калининград, Россия, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Новости - Ядерные технологии
Лихачев рассказал об обеспечении водоснабжения Запорожской АЭС
Лихачев: водоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается полностью