https://ria.ru/20250606/zaes-2021343975.html

Лихачев рассказал об обеспечении водоснабжения Запорожской АЭС

Лихачев рассказал об обеспечении водоснабжения Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.06.2025

Лихачев рассказал об обеспечении водоснабжения Запорожской АЭС

Водоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается полностью, задействованы 11 скважин, приступили к сооружению плавучей модульной насосной станции, заявил... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:23:00+03:00

2025-06-06T15:23:00+03:00

2025-06-06T15:23:00+03:00

калининград

россия

алексей лихачев

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

новости - ядерные технологии

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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Водоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается полностью, задействованы 11 скважин, приступили к сооружению плавучей модульной насосной станции, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "В моменте 11 дополнительными скважинами мы обеспечиваем безопасность и уже приступили к сооружению плавучей модульной насосной станции с мощностью до 80 тысяч кубометров в час, которая решит все проблемы водоснабжения в случае вывода блоков на проектную мощность", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.

https://ria.ru/20250606/zaes-2021332232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

калининград, россия, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, новости - ядерные технологии