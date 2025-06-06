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Лихачев рассказал об обеспечении водоснабжения Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.06.2025
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15:23 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/zaes-2021343975.html
Лихачев рассказал об обеспечении водоснабжения Запорожской АЭС
Лихачев рассказал об обеспечении водоснабжения Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.06.2025
Лихачев рассказал об обеспечении водоснабжения Запорожской АЭС
Водоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается полностью, задействованы 11 скважин, приступили к сооружению плавучей модульной насосной станции, заявил... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:23:00+03:00
2025-06-06T15:23:00+03:00
калининград
россия
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
новости - ядерные технологии
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Водоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается полностью, задействованы 11 скважин, приступили к сооружению плавучей модульной насосной станции, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев. "В моменте 11 дополнительными скважинами мы обеспечиваем безопасность и уже приступили к сооружению плавучей модульной насосной станции с мощностью до 80 тысяч кубометров в час, которая решит все проблемы водоснабжения в случае вывода блоков на проектную мощность", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
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калининград, россия, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, новости - ядерные технологии
Калининград, Россия, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Новости - Ядерные технологии
Лихачев рассказал об обеспечении водоснабжения Запорожской АЭС

Лихачев: водоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается полностью

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Водоснабжение Запорожской АЭС обеспечивается полностью, задействованы 11 скважин, приступили к сооружению плавучей модульной насосной станции, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"В моменте 11 дополнительными скважинами мы обеспечиваем безопасность и уже приступили к сооружению плавучей модульной насосной станции с мощностью до 80 тысяч кубометров в час, которая решит все проблемы водоснабжения в случае вывода блоков на проектную мощность", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Россия и МАГАТЭ обсудили вопрос американского топлива на ЗАЭС
Вчера, 14:39
 
КалининградРоссияАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭНовости - Ядерные технологии
 
 
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