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Россия и МАГАТЭ обсудили вопрос американского топлива на ЗАЭС
Россия и МАГАТЭ обсудили вопрос американского топлива на ЗАЭС - РИА Новости, 06.06.2025
Россия и МАГАТЭ обсудили вопрос американского топлива на ЗАЭС
Вопрос американского топлива на Запорожской АЭС обсуждался на переговорах российской делегации с делегацией МАГАТЭ в Калининграде, заявил генеральный директор... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T14:39:00+03:00
2025-06-06T14:39:00+03:00
2025-06-06T14:39:00+03:00
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алексей лихачев
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КАЛИНИНГРАД, 6 июн - РИА Новости. Вопрос американского топлива на Запорожской АЭС обсуждался на переговорах российской делегации с делегацией МАГАТЭ в Калининграде, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ прошёл в Калининграде 6 июня. "Важный момент... это вопрос американского топлива, топлива компании Westinghouse. В четырёх блоках из шести оно загружено в активную зону. Также находится один комплект в хранилище свежего топлива и ряд, большое количество сборок в бассейнах выдержки", - сказал Лихачев журналистам по итогам прошедшего в Калининграде нового раунда консультаций делегаций России и МАГАТЭ. Он уточнил, что ранее до "Росатома" была "доведена озабоченность американской стороны" по поводу согласования действий касаемо интеллектуальной собственности. Лихачев подчеркнул, что возможен любой вариант решения этой проблемы, в том числе полной выгрузки топлива и возврата его поставщику.
https://ria.ru/20250606/rosatom-2021331725.html
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калининград, россия, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
Калининград, Россия, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
Россия и МАГАТЭ обсудили вопрос американского топлива на ЗАЭС
Лихачев: на переговорах с МАГАТЭ обсуждался вопрос американского топлива на ЗАЭС