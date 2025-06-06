Одноклассники и портал "Культура.РФ" начали проекты ко Дню русского языка

В рамках праздника, который отмечается 6 июня, социальная сеть запустила ряд активностей. В шоу "Психология русской литературы" эксперты ОК обсудят поведение героев известных произведений с точки зрения психологии, филологии, культурологии и истории. А проект "Говорим по-русски: дуэль поколений" поможет разобраться, что хотели донести до читателей классики литературы.В преддверии Дня русского языка, который отмечается во всем мире 6 июня, в день рождения А. С. Пушкина, Одноклассники вместе с популярными авторами соцсети посмотрели на героев классики по-новому. "Психология русской литературы" — оригинальное шоу соцсети, в котором эксперты будут комментировать поведение героев классических произведений со своих профессиональных точек зрения. В проекте приняли участие историки Дмитрий и Дарья Вьюновы, Ника Марш, филолог Анна Крылатая и искусствовед Елизавета Красная. Ведущая проекта – психолог Виктория Нагорная.Пользователи ОК узнают, что хотели сказать авторы через своих персонажей: Остапа Бендера, Евгения Онегина и Татьяну Ларину, князя Мышкина, Хлестакова и мастера. Эксперты затронут такие актуальные во все времена вопросы, как почему мы влюбляемся в антигероев, почему одни люди взрослеют, а другие — нет, почему люди принимают доброту за слабость и не только."Говорим по-русски: дуэль поколений" — совместный проект Одноклассников и портала "Культура.РФ". Его цель — пробудить у аудитории интерес к классической драматургии.В основе проекта — видеобатлы между людьми старшего поколения (команда "Бывалые") и молодежью (команда "Юниоры"). Они угадывают значения фраз из классических литературных произведений, содержащих устаревшие слова, например "котильон", "кабуль", "фараон", "семитка".Съемки проходили в фойе Московского художественного театра имени А. П. Чехова, Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Малого театра. Секундантом интеллектуальной дуэли выступила обозреватель телеканала "Россия-Культура", член Союза Театральных Деятелей Яна Музыка.Кроме того, эксперты "Грамоты.ру" в формате статей и карточек разобрали слова из лексикона А. С. Пушкина, А. Н. Островского и А. П. Чехова. Пользователи смогут узнать об их значении, происхождении и аналогах в современном русском языке. Также им будут доступны спектакли по пьесам, в которых звучат фразы из батла, что даст возможность услышать их в контексте.
В рамках праздника, который отмечается 6 июня, социальная сеть запустила ряд активностей. В шоу "Психология русской литературы" эксперты ОК обсудят поведение героев известных произведений с точки зрения психологии, филологии, культурологии и истории. А проект "Говорим по-русски: дуэль поколений" поможет разобраться, что хотели донести до читателей классики литературы.
В преддверии Дня русского языка, который отмечается во всем мире 6 июня, в день рождения А. С. Пушкина, Одноклассники вместе с популярными авторами соцсети посмотрели на героев классики по-новому. "Психология русской литературы" — оригинальное шоу соцсети, в котором эксперты будут комментировать поведение героев классических произведений со своих профессиональных точек зрения. В проекте приняли участие историки Дмитрий и Дарья Вьюновы, Ника Марш, филолог Анна Крылатая и искусствовед Елизавета Красная. Ведущая проекта – психолог Виктория Нагорная.
Пользователи ОК узнают, что хотели сказать авторы через своих персонажей: Остапа Бендера, Евгения Онегина и Татьяну Ларину, князя Мышкина, Хлестакова и мастера. Эксперты затронут такие актуальные во все времена вопросы, как почему мы влюбляемся в антигероев, почему одни люди взрослеют, а другие — нет, почему люди принимают доброту за слабость и не только.
"Говорим по-русски: дуэль поколений" — совместный проект Одноклассников и портала "Культура.РФ". Его цель — пробудить у аудитории интерес к классической драматургии.
В основе проекта — видеобатлы между людьми старшего поколения (команда "Бывалые") и молодежью (команда "Юниоры"). Они угадывают значения фраз из классических литературных произведений, содержащих устаревшие слова, например "котильон", "кабуль", "фараон", "семитка".
Съемки проходили в фойе Московского художественного театра имени А. П. Чехова, Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Малого театра. Секундантом интеллектуальной дуэли выступила обозреватель телеканала "Россия-Культура", член Союза Театральных Деятелей Яна Музыка.
Кроме того, эксперты "Грамоты.ру" в формате статей и карточек разобрали слова из лексикона А. С. Пушкина, А. Н. Островского и А. П. Чехова. Пользователи смогут узнать об их значении, происхождении и аналогах в современном русском языке. Также им будут доступны спектакли по пьесам, в которых звучат фразы из батла, что даст возможность услышать их в контексте.
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