https://ria.ru/20250606/vzyatki-2021309210.html

В Новосибирске полицейских обвинили в получении взяток от нарушителей ПДД

В Новосибирске полицейских обвинили в получении взяток от нарушителей ПДД - РИА Новости, 06.06.2025

В Новосибирске полицейских обвинили в получении взяток от нарушителей ПДД

Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении троих полицейских и пяти работников эвакуационной службы за получение взяток от нарушителей... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T13:26:00+03:00

2025-06-06T13:26:00+03:00

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НОВОСИБИРСК, 6 июн – РИА Новости. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении троих полицейских и пяти работников эвакуационной службы за получение взяток от нарушителей правил парковки, сообщает в пятницу СУСК по Новосибирской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников полиции и пяти работников эвакуационной службы. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "г, е" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий), части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)", - говорится в сообщении. По версии следствия, с января по март 2025 года полицейские умышленно не составляли административные протоколы, связанные с нарушением правил парковки, и по договоренности с сотрудниками эвакуационный службы не допускали эвакуацию машин, получая за свои незаконные действия деньги от нерадивых автолюбителей. В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что преступление выявили сотрудники отдела собственной безопасности ГУМВД России по Новосибирской области. "Обвиняемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения", - добавили в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20250606/vzyatka-2021298118.html

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