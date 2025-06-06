https://ria.ru/20250606/vzyatka-2021298118.html
Процесс по делу полицейского о взятке от редактора URA.RU закрыли
Процесс по делу полицейского о взятке от редактора URA.RU закрыли - РИА Новости, 06.06.2025
Процесс по делу полицейского о взятке от редактора URA.RU закрыли
Процесс по мере пресечения экс-начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрею Карпову, ставшему фигурантом дела о превышении... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:53:00+03:00
2025-06-06T12:53:00+03:00
2025-06-06T13:17:00+03:00
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
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свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Процесс по мере пресечения экс-начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрею Карпову, ставшему фигурантом дела о превышении полномочий и получении взятки от редактора информагентства URA.RU Дениса Аллаярова, закрыли от прессы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В пятницу в Ленинском районном суде Екатеринбурга избирают меру пресечения для Карпова, в этот же день мера пресечения будет избрана и редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, обвиняемому в даче взятки. На закрытии судебного процесса над Карповым настаивали и сторона защиты, и сторона обвинения: адвокат просила об этом из-за оглашения материалов дела, следователь также заявила, что дело находится в "активной стадии расследования" и необходимо сохранить тайну следствия. "Продолжить заседание в закрытом режиме. На оглашении СМИ может присутствовать", – сказал судья. В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы, предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Были задержаны трое сотрудников, включая редактора Аллаярова. После допроса двоих журналистов отпустили как свидетелей, на Аллаярова завели дело о даче взятки на тот момент действующему сотруднику полиции. В свою очередь само издание подтвердило, что в головном офисе в Екатеринбурге и в квартирах журналистов прошли обыски, и утверждало, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области. В пятницу объединенная пресс-служба судов Свердловской области уточнила, что экс-начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрею Карпову предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от сотрудника информагентства URA.RU. В силовых структурах подчеркивали, что на рабочих компьютерах URA.RU правоохранители "нашли достаточно подтверждений того, что издание на регулярной основе покупало оперативные сводки" полиции и использовало их при подготовке статей.
https://ria.ru/20250605/redaktor-2021174101.html
https://ria.ru/20250605/advokat-2021088711.html
https://ria.ru/20250605/sk-2021168249.html
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РИА Новости
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обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге, ura.ru, екатеринбург, свердловская область, происшествия
Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге, Ura.ru, Екатеринбург, Свердловская область, Происшествия
Процесс по делу полицейского о взятке от редактора URA.RU закрыли
Процесс по делу полицейского Карпова о взятке от редактора URA.RU закрыли
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Процесс по мере пресечения экс-начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрею Карпову, ставшему фигурантом дела о превышении полномочий и получении взятки от редактора информагентства URA.RU Дениса Аллаярова, закрыли от прессы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу в Ленинском районном суде Екатеринбурга
избирают меру пресечения для Карпова, в этот же день мера пресечения будет избрана и редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, обвиняемому в даче взятки.
На закрытии судебного процесса над Карповым настаивали и сторона защиты, и сторона обвинения: адвокат просила об этом из-за оглашения материалов дела, следователь также заявила, что дело находится в "активной стадии расследования" и необходимо сохранить тайну следствия.
"Продолжить заседание в закрытом режиме. На оглашении СМИ может присутствовать", – сказал судья.
В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU прошли обыски, в офисе изъяли технику и документы, предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Были задержаны трое сотрудников, включая редактора Аллаярова. После допроса двоих журналистов отпустили как свидетелей, на Аллаярова завели дело о даче взятки на тот момент действующему сотруднику полиции. В свою очередь само издание подтвердило, что в головном офисе в Екатеринбурге и в квартирах журналистов прошли обыски, и утверждало, что следователей интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области
.
В пятницу объединенная пресс-служба судов Свердловской области уточнила, что экс-начальнику отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрею Карпову предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от сотрудника информагентства URA.RU.
В силовых структурах подчеркивали, что на рабочих компьютерах URA.RU правоохранители "нашли достаточно подтверждений того, что издание на регулярной основе покупало оперативные сводки" полиции и использовало их при подготовке статей.