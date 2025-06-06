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В Екатеринбурге полицейского обвинили во взятке от редактора URA.RU
В Екатеринбурге полицейского обвинили во взятке от редактора URA.RU - РИА Новости, 06.06.2025
В Екатеринбурге полицейского обвинили во взятке от редактора URA.RU
Полицейского Андрея Карпова обвинили в превышении полномочий и получении взятки от сотрудника информагентства URA.RU, сообщила пресс-служба судов Свердловской... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:37:00+03:00
2025-06-06T08:37:00+03:00
2025-06-06T13:48:00+03:00
происшествия
екатеринбург
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свердловская область
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обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Полицейского Андрея Карпова обвинили в превышении полномочий и получении взятки от сотрудника информагентства URA.RU, сообщила пресс-служба судов Свердловской области. "Органами предварительного расследования <…> Карпов (обвиняется. — Прим. ред.) в получении должностным лицом взятки и превышении полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности", — рассказали в информационном отделе.Как сообщили РИА Новости в региональном главке МВД, Карпова уже уволили."Речь идет о бывшем должностном лице полиции, которое было уволено из системы МВД по отрицательным мотивам и больше никогда не сможет вернуться не только на работу в органы внутренних дел, но и в любое иное государственное учреждение", — рассказали в ведомстве.Накануне в уральской редакции URA.RU и квартирах сотрудников прошли обыски из-за подозрений в покупке оперативной сводки и использовании ее при подготовке статей. В офисе изъяли технику и документы. Также силовики задержали троих сотрудников, после допроса их отпустили. URA.RU — российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20250605/redaktor-2021174101.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, ura.ru, следственный комитет россии (ск рф), обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Ura.ru, Следственный комитет России (СК РФ), Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
В Екатеринбурге полицейского обвинили во взятке от редактора URA.RU
Главу отдела угрозыска в Екатеринбурге обвинили во взятке от редактора URA.RU