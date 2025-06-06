https://ria.ru/20250606/vzyatka-2021236273.html

В Екатеринбурге полицейского обвинили во взятке от редактора URA.RU

В Екатеринбурге полицейского обвинили во взятке от редактора URA.RU - РИА Новости, 06.06.2025

В Екатеринбурге полицейского обвинили во взятке от редактора URA.RU

Полицейского Андрея Карпова обвинили в превышении полномочий и получении взятки от сотрудника информагентства URA.RU, сообщила пресс-служба судов Свердловской... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T08:37:00+03:00

2025-06-06T08:37:00+03:00

2025-06-06T13:48:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

ura.ru

следственный комитет россии (ск рф)

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Полицейского Андрея Карпова обвинили в превышении полномочий и получении взятки от сотрудника информагентства URA.RU, сообщила пресс-служба судов Свердловской области. "Органами предварительного расследования <…> Карпов (обвиняется. — Прим. ред.) в получении должностным лицом взятки и превышении полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности", — рассказали в информационном отделе.Как сообщили РИА Новости в региональном главке МВД, Карпова уже уволили."Речь идет о бывшем должностном лице полиции, которое было уволено из системы МВД по отрицательным мотивам и больше никогда не сможет вернуться не только на работу в органы внутренних дел, но и в любое иное государственное учреждение", — рассказали в ведомстве.Накануне в уральской редакции URA.RU и квартирах сотрудников прошли обыски из-за подозрений в покупке оперативной сводки и использовании ее при подготовке статей. В офисе изъяли технику и документы. Также силовики задержали троих сотрудников, после допроса их отпустили. URA.RU — российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250605/redaktor-2021174101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, ura.ru, следственный комитет россии (ск рф), обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге