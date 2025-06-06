https://ria.ru/20250606/vyruchka-2021336809.html

Григоренко рассказал о выручке IT-организаций в России в 2024 году

Григоренко рассказал о выручке IT-организаций в России в 2024 году - РИА Новости, 06.06.2025

Григоренко рассказал о выручке IT-организаций в России в 2024 году

Выручка IT-организаций в России от реализации товаров и услуг в прошлом году превысила 13 триллионов рублей, в свою очередь число аккредитованных компаний в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:00:00+03:00

2025-06-06T15:00:00+03:00

2025-06-06T15:00:00+03:00

экономика

технологии

россия

дмитрий григоренко

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн - РИА Новости. Выручка IT-организаций в России от реализации товаров и услуг в прошлом году превысила 13 триллионов рублей, в свою очередь число аккредитованных компаний в этой сфере составило более 20 тысяч, тогда как в 2019 году показатель был на уровне 10 тысяч, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Сегодня 13,1 триллиона рублей составляет выручка IT-организаций от реализации товаров и услуг в 2024 году. … Более 20 тысяч компаний - в реестре аккредитованных IT-компаний, тогда как в 2019 году было 10 тысяч", - сообщил он во время выступления на Global Digital Forum, проходящем в рамках ЦИПР-2025, на который приехали представители из 100 стран. Кроме того, за последние пять лет число IT-продуктов, внесенных в реестр отечественного программного обеспечения составило 20 тысяч. По словам Григоренко, на текущий момент 1,6 миллиона человек задействованы в IT-отрасли, однако нужно еще больше: "Цифра" – это инструмент, она эффективна только в умелых руках".

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экономика, технологии, россия, дмитрий григоренко