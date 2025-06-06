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Прокуратура проверит случаи волокиты с соцвыплатами детям участников СВО - РИА Новости, 06.06.2025
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Прокуратура проверит случаи волокиты с соцвыплатами детям участников СВО
Прокуратура проверит случаи волокиты с соцвыплатами детям участников СВО - РИА Новости, 06.06.2025
Прокуратура проверит случаи волокиты с соцвыплатами детям участников СВО
Военные и территориальные прокуроры в течение десяти дней проведут системный анализ случаев, когда дети признанных без вести пропавшими участников специальной... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:31:00+03:00
2025-06-06T08:31:00+03:00
россия
чита
игорь краснов
общество
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ЧИТА, 6 июн - РИА Новости. Военные и территориальные прокуроры в течение десяти дней проведут системный анализ случаев, когда дети признанных без вести пропавшими участников специальной военной операции не получают положенных соцвыплат, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. "Мы разберемся в причинах волокиты. Я поручаю военным и территориальным прокурорам провести полный анализ подобных случаев, оценить работу военного ведомства по обращениям всех родственников участников СВО", - сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Чите. Он дал подчиненным десять дней на проведение этих проверок. К генпрокурору обратилась жена участника СВО, признанного пропавшим без вести, детям которой положены социальные выплаты. Она сообщила, что выплаты ей так и не были назначены. "Мы примем системные меры, чтобы восстановить справедливость", - заявил Краснов.
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россия, чита, игорь краснов, общество, генеральная прокуратура рф
Россия, Чита, Игорь Краснов, Общество, Генеральная прокуратура РФ
Прокуратура проверит случаи волокиты с соцвыплатами детям участников СВО

Краснов поручил разобраться в причинах волокиты с выплатами детям участников СВО

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЧИТА, 6 июн - РИА Новости. Военные и территориальные прокуроры в течение десяти дней проведут системный анализ случаев, когда дети признанных без вести пропавшими участников специальной военной операции не получают положенных соцвыплат, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
«
"Мы разберемся в причинах волокиты. Я поручаю военным и территориальным прокурорам провести полный анализ подобных случаев, оценить работу военного ведомства по обращениям всех родственников участников СВО", - сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Чите.
Он дал подчиненным десять дней на проведение этих проверок.
К генпрокурору обратилась жена участника СВО, признанного пропавшим без вести, детям которой положены социальные выплаты. Она сообщила, что выплаты ей так и не были назначены.
"Мы примем системные меры, чтобы восстановить справедливость", - заявил Краснов.
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