https://ria.ru/20250606/vyplaty-2021235291.html
Прокуратура проверит случаи волокиты с соцвыплатами детям участников СВО
Прокуратура проверит случаи волокиты с соцвыплатами детям участников СВО - РИА Новости, 06.06.2025
Прокуратура проверит случаи волокиты с соцвыплатами детям участников СВО
Военные и территориальные прокуроры в течение десяти дней проведут системный анализ случаев, когда дети признанных без вести пропавшими участников специальной... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:31:00+03:00
2025-06-06T08:31:00+03:00
2025-06-06T08:31:00+03:00
россия
чита
игорь краснов
общество
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101511/97/1015119770_0:6:2318:1310_1920x0_80_0_0_719a7904e2b63157aec38f1f64913a95.jpg
ЧИТА, 6 июн - РИА Новости. Военные и территориальные прокуроры в течение десяти дней проведут системный анализ случаев, когда дети признанных без вести пропавшими участников специальной военной операции не получают положенных соцвыплат, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. "Мы разберемся в причинах волокиты. Я поручаю военным и территориальным прокурорам провести полный анализ подобных случаев, оценить работу военного ведомства по обращениям всех родственников участников СВО", - сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Чите. Он дал подчиненным десять дней на проведение этих проверок. К генпрокурору обратилась жена участника СВО, признанного пропавшим без вести, детям которой положены социальные выплаты. Она сообщила, что выплаты ей так и не были назначены. "Мы примем системные меры, чтобы восстановить справедливость", - заявил Краснов.
https://ria.ru/20250402/vyplaty-2008849123.html
россия
чита
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101511/97/1015119770_283:0:2036:1315_1920x0_80_0_0_ce6d495f77f1126502e4ceb8b3b47343.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чита, игорь краснов, общество, генеральная прокуратура рф
Россия, Чита, Игорь Краснов, Общество, Генеральная прокуратура РФ
Прокуратура проверит случаи волокиты с соцвыплатами детям участников СВО
Краснов поручил разобраться в причинах волокиты с выплатами детям участников СВО