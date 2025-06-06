https://ria.ru/20250606/vyplaty-2021235291.html

Прокуратура проверит случаи волокиты с соцвыплатами детям участников СВО

Прокуратура проверит случаи волокиты с соцвыплатами детям участников СВО - РИА Новости, 06.06.2025

Прокуратура проверит случаи волокиты с соцвыплатами детям участников СВО

Военные и территориальные прокуроры в течение десяти дней проведут системный анализ случаев, когда дети признанных без вести пропавшими участников специальной... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T08:31:00+03:00

2025-06-06T08:31:00+03:00

2025-06-06T08:31:00+03:00

россия

чита

игорь краснов

общество

генеральная прокуратура рф

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ЧИТА, 6 июн - РИА Новости. Военные и территориальные прокуроры в течение десяти дней проведут системный анализ случаев, когда дети признанных без вести пропавшими участников специальной военной операции не получают положенных соцвыплат, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. "Мы разберемся в причинах волокиты. Я поручаю военным и территориальным прокурорам провести полный анализ подобных случаев, оценить работу военного ведомства по обращениям всех родственников участников СВО", - сказал Краснов в ходе личного приема граждан в Чите. Он дал подчиненным десять дней на проведение этих проверок. К генпрокурору обратилась жена участника СВО, признанного пропавшим без вести, детям которой положены социальные выплаты. Она сообщила, что выплаты ей так и не были назначены. "Мы примем системные меры, чтобы восстановить справедливость", - заявил Краснов.

https://ria.ru/20250402/vyplaty-2008849123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, чита, игорь краснов, общество, генеральная прокуратура рф