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В России ввели новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия - РИА Новости, 06.06.2025
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10:43 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/vydacha-2021259146.html
В России ввели новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия
В России ввели новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия - РИА Новости, 06.06.2025
В России ввели новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия
Теперь срок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия зависит от категории заявителя, соответствующий приказ Росгвардии вступил в силу сегодня. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:43:00+03:00
2025-06-06T10:43:00+03:00
общество
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Теперь срок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия зависит от категории заявителя, соответствующий приказ Росгвардии вступил в силу сегодня. Согласно документу, максимальный срок оказания услуги юридическим лицам составляет 10 рабочих дней, юрлицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, - 15 календарных дней. Документы и заявления можно подать лично в подразделение ведомства либо через портал "Госуслуги". Указанную в заявлении информацию сотрудники Росгвардии будут проверять благодаря межведомственному взаимодействию с МВД, ФНС и Роскадастром.
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общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная налоговая служба (фнс россии), роскадастр, россия
Общество, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная налоговая служба (ФНС России), Роскадастр, Россия
В России ввели новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия

Росгвардия изменила срок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПродажа оружия в оружейном магазине
Продажа оружия в оружейном магазине - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Продажа оружия в оружейном магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Теперь срок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия зависит от категории заявителя, соответствующий приказ Росгвардии вступил в силу сегодня.
Согласно документу, максимальный срок оказания услуги юридическим лицам составляет 10 рабочих дней, юрлицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, - 15 календарных дней.
Документы и заявления можно подать лично в подразделение ведомства либо через портал "Госуслуги".
Указанную в заявлении информацию сотрудники Росгвардии будут проверять благодаря межведомственному взаимодействию с МВД, ФНС и Роскадастром.
Разрешение на оружие - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Ружье, пистолет, автомат: как получить разрешение на оружие
5 февраля, 13:23
 
ОбществоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная налоговая служба (ФНС России)РоскадастрРоссия
 
 
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