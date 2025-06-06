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В России ввели новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия

В России ввели новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия - РИА Новости, 06.06.2025

В России ввели новые правила выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия

Теперь срок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия зависит от категории заявителя, соответствующий приказ Росгвардии вступил в силу сегодня. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:43:00+03:00

2025-06-06T10:43:00+03:00

2025-06-06T10:43:00+03:00

общество

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роскадастр

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Теперь срок выдачи разрешений на ввоз и вывоз оружия зависит от категории заявителя, соответствующий приказ Росгвардии вступил в силу сегодня. Согласно документу, максимальный срок оказания услуги юридическим лицам составляет 10 рабочих дней, юрлицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, - 15 календарных дней. Документы и заявления можно подать лично в подразделение ведомства либо через портал "Госуслуги". Указанную в заявлении информацию сотрудники Росгвардии будут проверять благодаря межведомственному взаимодействию с МВД, ФНС и Роскадастром.

https://ria.ru/20250205/oruzhie-1762129658.html

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общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная налоговая служба (фнс россии), роскадастр, россия