https://ria.ru/20250606/vsu-2021433989.html

При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Белгородской области

При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2025

При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Белгородской области

Два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T21:24:00+03:00

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белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В районе села Устинка Белгородского района дрон атаковал автомобиль. Ранены два мирных жителя. У одного мужчины рваная рана левой руки, у второго — закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Пострадавших доставили в Октябрьскую районную больницу", — написал он в Telegram-канале.Машина сгорела, добавил глава региона.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории. Так, сегодня утром украинские беспилотники самолетного типа нанесли удар по зданию суда в Белгороде. В этот момент там находился Гладков, который осматривал последствия первой атаки. Пострадали два человека.С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250530/podrjadchiki-2020073118.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков