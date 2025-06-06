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При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2025
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21:24 06.06.2025 (обновлено: 21:56 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/vsu-2021433989.html
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Белгородской области
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Белгородской области - РИА Новости, 06.06.2025
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Белгородской области
Два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T21:24:00+03:00
2025-06-06T21:56:00+03:00
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В районе села Устинка Белгородского района дрон атаковал автомобиль. Ранены два мирных жителя. У одного мужчины рваная рана левой руки, у второго — закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Пострадавших доставили в Октябрьскую районную больницу", — написал он в Telegram-канале.Машина сгорела, добавил глава региона.ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории. Так, сегодня утром украинские беспилотники самолетного типа нанесли удар по зданию суда в Белгороде. В этот момент там находился Гладков, который осматривал последствия первой атаки. Пострадали два человека.С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250530/podrjadchiki-2020073118.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
При атаке дрона ВСУ пострадали два жителя Белгородской области

Два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ на авто в Белгородской области

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В районе села Устинка Белгородского района дрон атаковал автомобиль. Ранены два мирных жителя. У одного мужчины рваная рана левой руки, у второго — закрытая черепно-мозговая травма и баротравма. Пострадавших доставили в Октябрьскую районную больницу", — написал он в Telegram-канале.
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Машина сгорела, добавил глава региона.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории. Так, сегодня утром украинские беспилотники самолетного типа нанесли удар по зданию суда в Белгороде. В этот момент там находился Гладков, который осматривал последствия первой атаки. Пострадали два человека.
С 9 августа 2024 года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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