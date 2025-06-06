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"Комик еще жив?" На Западе возмутились разладом в рядах ВСУ

"Комик еще жив?" На Западе возмутились разладом в рядах ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025

"Комик еще жив?" На Западе возмутились разладом в рядах ВСУ

Читатели австрийского издания EXXpress активно обсуждают инциденты, связанные с разладом в рядах украинской армии. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T18:10:00+03:00

2025-06-06T18:10:00+03:00

2025-06-06T19:32:00+03:00

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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Читатели австрийского издания EXXpress активно обсуждают инциденты, связанные с разладом в рядах украинской армии.Ранее экс-командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый заявил, что уходит в отставку, однако спустя всего два дня рассказал, что принял решение остаться в войсках. Как уточнил Зеленский, системой сухопутных войск вместо него будет заниматься "другой человек".В феврале издание Politico со ссылкой на украинских военных писало, что командиры ВСУ при главнокомандующем Александре Сырском были заменены на верных ему людей, которых мало волнуют жизни подчиненных."Забитые доверху арсеналы оружия нужны только оружейному лобби, ведь в ЕС почти не осталось солдат, все они участвуют в гей-парадах*, их сил хватает только на это ", — написал один из комментаторов."Продолжит ли тогда еще существовать эта организация под названием ЕС?" — отметил другой."Я серьезно задаюсь вопросом, как возможно то, что комик еще жив?" — поделился мнением еще один из пользователей.Комика с "белым носом" не упомянул специально — он и так является одним из тех, кто давно и успешно наживается на ЕС", — заключили читатели.В апреле украинский пленный Руслан Мелещенко рассказал Минобороны России, что командование ВСУ плохо планирует боевые действия, в связи с чем среди украинских военнослужащих большое количество раненых, а также попавших в плен. Нехватку кадров в украинских войсках он назвал катастрофической, в связи с чем сотрудники военкоматов "выхватывают возрастное население и заставляют воевать".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>* Движение ЛГБТ признано экстремистским в России и запрещено

https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html

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россия, александр сырский, вооруженные силы украины, евросоюз, в мире, украина