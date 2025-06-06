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Разведчик рассказал, как ВСУ отступили из Федоровки в ДНР

Разведчик рассказал, как ВСУ отступили из Федоровки в ДНР - РИА Новости, 06.06.2025

Разведчик рассказал, как ВСУ отступили из Федоровки в ДНР

Подготовленный личный состав ВСУ заблаговременно отступил из Федоровки в ДНР, бросив там мобилизованных перед сдачей населенного пункта, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:59:00+03:00

2025-06-06T17:59:00+03:00

2025-06-06T18:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

хаски (дмитрий кузнецов)

вооруженные силы украины

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 6 июн - РИА Новости. Подготовленный личный состав ВСУ заблаговременно отступил из Федоровки в ДНР, бросив там мобилизованных перед сдачей населенного пункта, рассказал РИА Новости гвардеец-разведчик группировки войск "Восток" с позывным "Хаски". Минобороны РФ в пятницу сообщило, что российская группировка войск "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Федоровка в ДНР. "Населённый пункт Фёдоровка - там сидели опытные, "птичники" (операторы БПЛА ВСУ - ред.)", - сказал "Хаски". По его словам, позиции служащих ВСУ в населенном пункте были хорошо обустроены. "Как мы подкатились, все эти люди взяли, собрали свои вещи. Им дали команду выходить. Они все "выноса" (антенны - ред.), все старлинки, все генераторы, все скрутили", – указал разведчик. По его словам, противник оставил в Федоровке запасы воды и провизии, а также группы мобилизованных солдат из состава 141-й бригады теробороны, которые были брошены прикрывать отход основных сил ВСУ из деревни. "Так они и действуют. По отношению к людям это, конечно, плохо. А по отношению к тактике, конечно, подло, но получается", – добавил "Хаски". Также гвардеец-разведчик отметил, что мобилизованные украинские солдаты не хотят воевать - они прячутся в подвалы и пытаются дождаться ротации. Бойцы подразделения предоставили РИА Новости кадры объективного контроля освобождения населенного пункта Федоровка в Донецкой Народной Республике.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

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Разведчик об отступлении ВСУ в Федоровке Основные силы ВСУ бросили мобилизованных, спешно покидая Федоровку перед сдачей населенного пункта, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Восток" с позывным "Хаски". Об освобождении Федоровки Минобороны России сообщило в пятницу. 2025-06-06T17:59 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, хаски (дмитрий кузнецов), вооруженные силы украины