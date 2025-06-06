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Разведчик рассказал, как ВСУ отступили из Федоровки в ДНР - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:59 06.06.2025 (обновлено: 18:10 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/vsu-2021400642.html
Разведчик рассказал, как ВСУ отступили из Федоровки в ДНР
Разведчик рассказал, как ВСУ отступили из Федоровки в ДНР - РИА Новости, 06.06.2025
Разведчик рассказал, как ВСУ отступили из Федоровки в ДНР
Подготовленный личный состав ВСУ заблаговременно отступил из Федоровки в ДНР, бросив там мобилизованных перед сдачей населенного пункта, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:59:00+03:00
2025-06-06T18:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
хаски (дмитрий кузнецов)
вооруженные силы украины
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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 6 июн - РИА Новости. Подготовленный личный состав ВСУ заблаговременно отступил из Федоровки в ДНР, бросив там мобилизованных перед сдачей населенного пункта, рассказал РИА Новости гвардеец-разведчик группировки войск "Восток" с позывным "Хаски". Минобороны РФ в пятницу сообщило, что российская группировка войск "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Федоровка в ДНР. "Населённый пункт Фёдоровка - там сидели опытные, "птичники" (операторы БПЛА ВСУ - ред.)", - сказал "Хаски". По его словам, позиции служащих ВСУ в населенном пункте были хорошо обустроены. "Как мы подкатились, все эти люди взяли, собрали свои вещи. Им дали команду выходить. Они все "выноса" (антенны - ред.), все старлинки, все генераторы, все скрутили", – указал разведчик. По его словам, противник оставил в Федоровке запасы воды и провизии, а также группы мобилизованных солдат из состава 141-й бригады теробороны, которые были брошены прикрывать отход основных сил ВСУ из деревни. "Так они и действуют. По отношению к людям это, конечно, плохо. А по отношению к тактике, конечно, подло, но получается", – добавил "Хаски". Также гвардеец-разведчик отметил, что мобилизованные украинские солдаты не хотят воевать - они прячутся в подвалы и пытаются дождаться ротации. Бойцы подразделения предоставили РИА Новости кадры объективного контроля освобождения населенного пункта Федоровка в Донецкой Народной Республике.
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Разведчик об отступлении ВСУ в Федоровке
Основные силы ВСУ бросили мобилизованных, спешно покидая Федоровку перед сдачей населенного пункта, рассказал РИА Новости разведчик группировки войск "Восток" с позывным "Хаски". Об освобождении Федоровки Минобороны России сообщило в пятницу.
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россия, донецкая народная республика, хаски (дмитрий кузнецов), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Хаски (Дмитрий Кузнецов), Вооруженные силы Украины
Разведчик рассказал, как ВСУ отступили из Федоровки в ДНР

Основные силы ВСУ отступили, бросив в Федоровке мобилизованных перед сдачей

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МАРИУПОЛЬ (ДНР), 6 июн - РИА Новости. Подготовленный личный состав ВСУ заблаговременно отступил из Федоровки в ДНР, бросив там мобилизованных перед сдачей населенного пункта, рассказал РИА Новости гвардеец-разведчик группировки войск "Восток" с позывным "Хаски".
Минобороны РФ в пятницу сообщило, что российская группировка войск "Восток" в результате активных действий освободила населенный пункт Федоровка в ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Федоровка в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Федоровка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Федоровка в ДНР
"Населённый пункт Фёдоровка - там сидели опытные, "птичники" (операторы БПЛА ВСУ - ред.)", - сказал "Хаски".
По его словам, позиции служащих ВСУ в населенном пункте были хорошо обустроены.
"Как мы подкатились, все эти люди взяли, собрали свои вещи. Им дали команду выходить. Они все "выноса" (антенны - ред.), все старлинки, все генераторы, все скрутили", – указал разведчик.
По его словам, противник оставил в Федоровке запасы воды и провизии, а также группы мобилизованных солдат из состава 141-й бригады теробороны, которые были брошены прикрывать отход основных сил ВСУ из деревни.
"Так они и действуют. По отношению к людям это, конечно, плохо. А по отношению к тактике, конечно, подло, но получается", – добавил "Хаски".
Также гвардеец-разведчик отметил, что мобилизованные украинские солдаты не хотят воевать - они прячутся в подвалы и пытаются дождаться ротации.
Бойцы подразделения предоставили РИА Новости кадры объективного контроля освобождения населенного пункта Федоровка в Донецкой Народной Республике.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаХаски (Дмитрий Кузнецов)Вооруженные силы Украины
 
 
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