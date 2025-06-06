Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 1490 боевиков и шесть танков в зоне "Запада" за неделю - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 06.06.2025 (обновлено: 12:34 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/vsu-2021291988.html
ВСУ потеряли более 1490 боевиков и шесть танков в зоне "Запада" за неделю
ВСУ потеряли более 1490 боевиков и шесть танков в зоне "Запада" за неделю - РИА Новости, 06.06.2025
ВСУ потеряли более 1490 боевиков и шесть танков в зоне "Запада" за неделю
ВСУ потеряли более 1490 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Запад" за прошедшую неделю, кроме того, были уничтожены две пусковые... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:31:00+03:00
2025-06-06T12:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_0:184:3011:1878_1920x0_80_0_0_a62da9e14841b358884fb58dbb1dfcbd.jpg
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. ВСУ потеряли более 1490 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Запад" за прошедшую неделю, кроме того, были уничтожены две пусковые установки американской РСЗО MLRS, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял свыше 1490 военнослужащих, шесть танков, 23 боевые бронированные машины, включая три бронетранспортера М113 производства США, а также 79 автомобилей. Уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS американского производства, 21 орудие полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов", - говорится в сводке ведомства за период с 31 мая по 6 июня.Отмечается, что подразделения группировки освободили населённый пункт Редкодуб в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, а также трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015315308_169:0:2845:2007_1920x0_80_0_0_0ad8be4d1acb11ed377a2634232dc599.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 1490 боевиков и шесть танков в зоне "Запада" за неделю

МО РФ: за неделю ВСУ потеряли более 1490 военных и 6 танков в зоне "Запада"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. ВСУ потеряли более 1490 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Запад" за прошедшую неделю, кроме того, были уничтожены две пусковые установки американской РСЗО MLRS, сообщили в Минобороны РФ.
"Противник потерял свыше 1490 военнослужащих, шесть танков, 23 боевые бронированные машины, включая три бронетранспортера М113 производства США, а также 79 автомобилей. Уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS американского производства, 21 орудие полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов", - говорится в сводке ведомства за период с 31 мая по 6 июня.
Отмечается, что подразделения группировки освободили населённый пункт Редкодуб в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, а также трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала