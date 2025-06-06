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ВСУ потеряли более 1490 боевиков и шесть танков в зоне "Запада" за неделю

ВСУ потеряли более 1490 боевиков и шесть танков в зоне "Запада" за неделю - РИА Новости, 06.06.2025

ВСУ потеряли более 1490 боевиков и шесть танков в зоне "Запада" за неделю

ВСУ потеряли более 1490 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Запад" за прошедшую неделю, кроме того, были уничтожены две пусковые... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:31:00+03:00

2025-06-06T12:31:00+03:00

2025-06-06T12:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. ВСУ потеряли более 1490 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Запад" за прошедшую неделю, кроме того, были уничтожены две пусковые установки американской РСЗО MLRS, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял свыше 1490 военнослужащих, шесть танков, 23 боевые бронированные машины, включая три бронетранспортера М113 производства США, а также 79 автомобилей. Уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS американского производства, 21 орудие полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов", - говорится в сводке ведомства за период с 31 мая по 6 июня.Отмечается, что подразделения группировки освободили населённый пункт Редкодуб в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, а также трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

россия

донецкая народная республика

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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)