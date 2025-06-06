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ВСУ потеряли более 1490 боевиков и шесть танков в зоне "Запада" за неделю
ВСУ потеряли более 1490 боевиков и шесть танков в зоне "Запада" за неделю - РИА Новости, 06.06.2025
ВСУ потеряли более 1490 боевиков и шесть танков в зоне "Запада" за неделю
ВСУ потеряли более 1490 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Запад" за прошедшую неделю, кроме того, были уничтожены две пусковые... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:31:00+03:00
2025-06-06T12:31:00+03:00
2025-06-06T12:34:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. ВСУ потеряли более 1490 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Запад" за прошедшую неделю, кроме того, были уничтожены две пусковые установки американской РСЗО MLRS, сообщили в Минобороны РФ."Противник потерял свыше 1490 военнослужащих, шесть танков, 23 боевые бронированные машины, включая три бронетранспортера М113 производства США, а также 79 автомобилей. Уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня MLRS американского производства, 21 орудие полевой артиллерии, из них четыре производства стран НАТО, четыре станции радиоэлектронной борьбы и 28 складов боеприпасов", - говорится в сводке ведомства за период с 31 мая по 6 июня.Отмечается, что подразделения группировки освободили населённый пункт Редкодуб в Донецкой Народной Республике, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, а также трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 1490 боевиков и шесть танков в зоне "Запада" за неделю
МО РФ: за неделю ВСУ потеряли более 1490 военных и 6 танков в зоне "Запада"