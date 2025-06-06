https://ria.ru/20250606/vsu-2021291421.html

ВС России нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ

ВС России нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025

ВС России нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ

В ответ на теракты, совершенные киевским режимом, российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, все они поражены, сообщило в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:28:00+03:00

2025-06-06T12:28:00+03:00

2025-06-06T17:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011426596_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71a210eeeb14379b93187754622a0faf.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В ответ на теракты, совершенные киевским режимом, российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, все они поражены, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, украина