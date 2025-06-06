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ВС России нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 06.06.2025 (обновлено: 17:55 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/vsu-2021291421.html
ВС России нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ
ВС России нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025
ВС России нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ
В ответ на теракты, совершенные киевским режимом, российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, все они поражены, сообщило в... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:28:00+03:00
2025-06-06T17:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В ответ на теракты, совершенные киевским режимом, российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, все они поражены, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России нанесли массированный удар в ответ на теракты ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по военным объектам Украины в ответ на теракты

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В ответ на теракты, совершенные киевским режимом, российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, все они поражены, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке ведомства.
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