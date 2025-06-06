https://ria.ru/20250606/vsu-2021251606.html
ВСУ нанесли 42 удара по левому берегу Днепра в Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли 42 удара по левому берегу Днепра в Херсонской области за сутки - РИА Новости, 06.06.2025
ВСУ нанесли 42 удара по левому берегу Днепра в Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ранение получил житель Пролетарки, сообщили... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:08:00+03:00
2025-06-06T10:08:00+03:00
2025-06-06T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
днепр (река)
херсонская область
каховка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ранение получил житель Пролетарки, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Пролетарке ранения получил мирный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 удара из ствольной артиллерии. Еще 18 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За день под огонь ВСУ попали 10 населенных пунктов области: Пролетарка, Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Таврийск, Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепр (река)
херсонская область
каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, днепр (река), херсонская область , каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Днепр (река), Херсонская область , Каховка, Происшествия
ВСУ нанесли 42 удара по левому берегу Днепра в Херсонской области за сутки
ВСУ нанесли за сутки 42 артудара по населенным пунктам левого берега Днепра