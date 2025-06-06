https://ria.ru/20250606/vsu-2021251606.html

ВСУ нанесли 42 удара по левому берегу Днепра в Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 42 удара по левому берегу Днепра в Херсонской области за сутки - РИА Новости, 06.06.2025

ВСУ нанесли 42 удара по левому берегу Днепра в Херсонской области за сутки

ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ранение получил житель Пролетарки, сообщили... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T10:08:00+03:00

2025-06-06T10:08:00+03:00

2025-06-06T10:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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днепр (река)

херсонская область

каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 6 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, ранение получил житель Пролетарки, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Пролетарке ранения получил мирный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 удара из ствольной артиллерии. Еще 18 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За день под огонь ВСУ попали 10 населенных пунктов области: Пролетарка, Алешки, Великая Лепетиха, Днепряны, Таврийск, Каховка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепр (река)

херсонская область

каховка

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вооруженные силы украины, днепр (река), херсонская область , каховка, происшествия