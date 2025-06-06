https://ria.ru/20250606/vsu-2021240795.html

Украинские войска атаковали Энергодар

Украинские войска атаковали Энергодар - РИА Новости, 06.06.2025

Украинские войска атаковали Энергодар

Беспилотник ВСУ атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, удар пришелся по неэксплуатируемой гостинице, никто не пострадал, сообщил мэр города Максим... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T09:24:00+03:00

2025-06-06T09:24:00+03:00

2025-06-06T09:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

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запорожская аэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, удар пришелся по неэксплуатируемой гостинице, никто не пострадал, сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью Энергодар вновь подвергся атаке противника. В результате попадания БПЛА ВСУ загорелось здание гостиницы на проспекте Строителей. Важно подчеркнуть: на данный момент гостиница не эксплуатируется, никто не пострадал", - написал Пухов. По его словам, благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей пожар оперативно локализовали. "Удалось предотвратить распространение огня — полностью выгорела только одна комната", - подчеркнул глава города.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия