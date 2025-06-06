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Украинские войска атаковали Энергодар - РИА Новости, 06.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:24 06.06.2025 (обновлено: 09:30 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/vsu-2021240795.html
Украинские войска атаковали Энергодар
Украинские войска атаковали Энергодар - РИА Новости, 06.06.2025
Украинские войска атаковали Энергодар
Беспилотник ВСУ атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, удар пришелся по неэксплуатируемой гостинице, никто не пострадал, сообщил мэр города Максим... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:24:00+03:00
2025-06-06T09:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, удар пришелся по неэксплуатируемой гостинице, никто не пострадал, сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью Энергодар вновь подвергся атаке противника. В результате попадания БПЛА ВСУ загорелось здание гостиницы на проспекте Строителей. Важно подчеркнуть: на данный момент гостиница не эксплуатируется, никто не пострадал", - написал Пухов. По его словам, благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей пожар оперативно локализовали. "Удалось предотвратить распространение огня — полностью выгорела только одна комната", - подчеркнул глава города.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
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вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
Украинские войска атаковали Энергодар

Беспилотник ВСУ атаковал Энергодар, удар пришелся по неэксплуатируемой гостинице

© Фото : пресс-служба администрации Энергодарского городского округаПоследствия атаки БПЛА ВСУ в Энергодаре
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : пресс-служба администрации Энергодарского городского округа
Последствия атаки БПЛА ВСУ в Энергодаре
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, удар пришелся по неэксплуатируемой гостинице, никто не пострадал, сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.
"Сегодня ночью Энергодар вновь подвергся атаке противника. В результате попадания БПЛА ВСУ загорелось здание гостиницы на проспекте Строителей. Важно подчеркнуть: на данный момент гостиница не эксплуатируется, никто не пострадал", - написал Пухов.
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По его словам, благодаря слаженным и профессиональным действиям спасателей пожар оперативно локализовали.
"Удалось предотвратить распространение огня — полностью выгорела только одна комната", - подчеркнул глава города.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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