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В отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" заманивают бывших киберспортсменов - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:27 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/vsu-2021226544.html
В отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" заманивают бывших киберспортсменов
В отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" заманивают бывших киберспортсменов - РИА Новости, 06.06.2025
В отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" заманивают бывших киберспортсменов
В отряд ВСУ "Птицы Мадьяра", который активно применяет беспилотники, заманивают 18-летних бывших киберспортсменов, обещая им, что их якобы не пошлют на... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T06:27:00+03:00
2025-06-06T06:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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АВДЕЕВКА (ДНР), 6 июн - РИА Новости. В отряд ВСУ "Птицы Мадьяра", который активно применяет беспилотники, заманивают 18-летних бывших киберспортсменов, обещая им, что их якобы не пошлют на передовую, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА Южной группировки войск с позывным "Фидель". "Очень много девчонок, молодых ребят 18-20 лет, бывших киберспортсменов. Они с детства в игрушки, в симуляторы играют и им проще", - сказал "Фидель". По его словам, молодых украинцев завлекают в отряд, уверяя, что их не будут переводить в штурмовые подразделения, задабривая премиями за службу. В среднем подготовка пилотов БПЛА у них занимает около 4 месяцев, добавил "Фидель". Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет на Украине с этого года обязаны будут проходить базовую военную подготовку, что предусмотрено в принятом весной прошлого года законе об ужесточении мобилизации в стране. Базовая военная подготовка введена вместо упраздненной срочной. Первыми базовую военную подготовку должны будут пройти студенты вузов. С этого года она включена в учебные планы высших учебных заведений как отдельная дисциплина. После прохождения подготовки студенты примут присягу и получат военно-учетную специальность.
https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020778585.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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60
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" заманивают бывших киберспортсменов

В отряд ВСУ Птицы Мадьяра заманивают 18-летних бывших киберспортсменов

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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АВДЕЕВКА (ДНР), 6 июн - РИА Новости. В отряд ВСУ "Птицы Мадьяра", который активно применяет беспилотники, заманивают 18-летних бывших киберспортсменов, обещая им, что их якобы не пошлют на передовую, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА Южной группировки войск с позывным "Фидель".
"Очень много девчонок, молодых ребят 18-20 лет, бывших киберспортсменов. Они с детства в игрушки, в симуляторы играют и им проще", - сказал "Фидель".
Элитный отряд ВСУ Птицы Мадьяра сбежал под натиском дронов в боях за Троицкое - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Элитный отряд ВСУ бежал под натиском российских дронов в боях за Троицкое
4 июня, 06:39
По его словам, молодых украинцев завлекают в отряд, уверяя, что их не будут переводить в штурмовые подразделения, задабривая премиями за службу. В среднем подготовка пилотов БПЛА у них занимает около 4 месяцев, добавил "Фидель".
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
Все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет на Украине с этого года обязаны будут проходить базовую военную подготовку, что предусмотрено в принятом весной прошлого года законе об ужесточении мобилизации в стране. Базовая военная подготовка введена вместо упраздненной срочной. Первыми базовую военную подготовку должны будут пройти студенты вузов. С этого года она включена в учебные планы высших учебных заведений как отдельная дисциплина. После прохождения подготовки студенты примут присягу и получат военно-учетную специальность.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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