https://ria.ru/20250606/vsu-2021226544.html

В отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" заманивают бывших киберспортсменов

В отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" заманивают бывших киберспортсменов - РИА Новости, 06.06.2025

В отряд ВСУ "Птицы Мадьяра" заманивают бывших киберспортсменов

В отряд ВСУ "Птицы Мадьяра", который активно применяет беспилотники, заманивают 18-летних бывших киберспортсменов, обещая им, что их якобы не пошлют на... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T06:27:00+03:00

2025-06-06T06:27:00+03:00

2025-06-06T06:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg

АВДЕЕВКА (ДНР), 6 июн - РИА Новости. В отряд ВСУ "Птицы Мадьяра", который активно применяет беспилотники, заманивают 18-летних бывших киберспортсменов, обещая им, что их якобы не пошлют на передовую, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА Южной группировки войск с позывным "Фидель". "Очень много девчонок, молодых ребят 18-20 лет, бывших киберспортсменов. Они с детства в игрушки, в симуляторы играют и им проще", - сказал "Фидель". По его словам, молодых украинцев завлекают в отряд, уверяя, что их не будут переводить в штурмовые подразделения, задабривая премиями за службу. В среднем подготовка пилотов БПЛА у них занимает около 4 месяцев, добавил "Фидель". Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет. Все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет на Украине с этого года обязаны будут проходить базовую военную подготовку, что предусмотрено в принятом весной прошлого года законе об ужесточении мобилизации в стране. Базовая военная подготовка введена вместо упраздненной срочной. Первыми базовую военную подготовку должны будут пройти студенты вузов. С этого года она включена в учебные планы высших учебных заведений как отдельная дисциплина. После прохождения подготовки студенты примут присягу и получат военно-учетную специальность.

https://ria.ru/20250604/spetsoperatsiya-2020778585.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины