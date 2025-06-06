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Житель Селидово рассказал, как ВСУ пытались убить его за татуировку - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:59 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/vsu-2021218363.html
Житель Селидово рассказал, как ВСУ пытались убить его за татуировку
Житель Селидово рассказал, как ВСУ пытались убить его за татуировку - РИА Новости, 06.06.2025
Житель Селидово рассказал, как ВСУ пытались убить его за татуировку
Мирный житель Селидово в ДНР рассказал РИА Новости, как украинские военные пытались убить его за татуировку на русском языке. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T03:59:00+03:00
2025-06-06T03:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
селидово
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Мирный житель Селидово в ДНР рассказал РИА Новости, как украинские военные пытались убить его за татуировку на русском языке. Как рассказал мужчина, пожелавший остаться неназванным, украинские военные увидели на его левом запястье татуировку, которую он нанес во время срочной службы в воздушно-десантных войсках. Мужчину поставили на колени, заставили раздеться и увидели еще одну татуировку на русском языке. "Они дергают затворы, стреляют над головой, запугивают, мол, ты кто такой, давай, раздевайся. У меня есть еще армейская татуировка также, но аббревиатура на русском языке. Я служил до "майданов", до переворота. Раньше никто не задумывался, украинский или русский язык, все были одинаковые. Они увидели эту татуировку и то, что она там не "повiтряна", а "воздушная", то есть на русском языке все написано. Я понял, что они передернут затворы, и тут как бы вся жизнь перед глазами", - сказал житель Селидово. По его словам, спастись ему удалось по счастливой случайности - украинские военные испугались пролетавшего мимо дрона и спрятались в подвал, а сам пострадавший воспользовался моментом и убежал. Вслед ему были выпущены автоматные очереди, сообщил мужчина. О взятии под контроль Селидово в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. Здесь у ВСУ был один из крупнейших укрепрайонов.
https://ria.ru/20250601/zhitelnitsa-2020269037.html
https://ria.ru/20250603/spetsoperatsiya-2020584829.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
селидово
донецкая народная республика
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в мире, селидово, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Селидово, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы Украины
Житель Селидово рассказал, как ВСУ пытались убить его за татуировку

Боевики ВСУ пытались убить мирного жителя за татуировку на русском языке

Российские военные водружают российский флаг на здании в освобожденном в ДНР Селидово
Российские военные водружают российский флаг на здании в освобожденном в ДНР Селидово - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Мирный житель Селидово в ДНР рассказал РИА Новости, как украинские военные пытались убить его за татуировку на русском языке.
Как рассказал мужчина, пожелавший остаться неназванным, украинские военные увидели на его левом запястье татуировку, которую он нанес во время срочной службы в воздушно-десантных войсках. Мужчину поставили на колени, заставили раздеться и увидели еще одну татуировку на русском языке.
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"Они дергают затворы, стреляют над головой, запугивают, мол, ты кто такой, давай, раздевайся. У меня есть еще армейская татуировка также, но аббревиатура на русском языке. Я служил до "майданов", до переворота. Раньше никто не задумывался, украинский или русский язык, все были одинаковые. Они увидели эту татуировку и то, что она там не "повiтряна", а "воздушная", то есть на русском языке все написано. Я понял, что они передернут затворы, и тут как бы вся жизнь перед глазами", - сказал житель Селидово.
По его словам, спастись ему удалось по счастливой случайности - украинские военные испугались пролетавшего мимо дрона и спрятались в подвал, а сам пострадавший воспользовался моментом и убежал. Вслед ему были выпущены автоматные очереди, сообщил мужчина.
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