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ВСУ оскверняли святыни в Курской области, заявил священник - РИА Новости, 06.06.2025
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Религия
 
01:23 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/vsu-2021210462.html
ВСУ оскверняли святыни в Курской области, заявил священник
ВСУ оскверняли святыни в Курской области, заявил священник - РИА Новости, 06.06.2025
ВСУ оскверняли святыни в Курской области, заявил священник
Украинские боевики в период оккупации оскверняли святыни в храмах Суджанского района, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T01:23:00+03:00
2025-06-06T01:23:00+03:00
религия
суджанский район
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
религия
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КУРСК, 6 июн — РИА Новости. Украинские боевики в период оккупации оскверняли святыни в храмах Суджанского района, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко, видеозапись есть в распоряжении РИА Новости. "Тут ПВД (пункт временной дислокации - ред.) было той (украинской - ред.) стороны, и здесь была дарохранительница. И кто-то прямо в коробочку, где святые дары, курил и туда вот бычки складывал", — рассказал отец Александр о надругательствах над святынями в церкви Воздвижения Креста Господня села Черкасское Поречное. На кадрах из села Махновка Суджанского района Курской области также видны прострелянный иконостас и сломанное распятие. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие обнаружили в храме села Черкасское Поречное тела убитых пожилых жителей села. По данным ведомства, там ВСУ разместили свой опорный пункт. Как в августе 2024 года сообщили в пресс-службе Курской епархии, в результате обстрелов ВСУ здание храма было повреждено.
https://ria.ru/20250605/vsu-2021125210.html
https://ria.ru/20250524/vsu-2018805784.html
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суджанский район, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), религия
Религия, Суджанский район, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Религия
ВСУ оскверняли святыни в Курской области, заявил священник

Протоиерей Зинченко: ВСУ оскверняли святыни в храмах Суджанского района

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЦерковь Илии Пророка в освобожденной Судже
Церковь Илии Пророка в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Церковь Илии Пророка в освобожденной Судже. Архивное фото
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КУРСК, 6 июн — РИА Новости. Украинские боевики в период оккупации оскверняли святыни в храмах Суджанского района, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко, видеозапись есть в распоряжении РИА Новости.
"Тут ПВД (пункт временной дислокации - ред.) было той (украинской - ред.) стороны, и здесь была дарохранительница. И кто-то прямо в коробочку, где святые дары, курил и туда вот бычки складывал", — рассказал отец Александр о надругательствах над святынями в церкви Воздвижения Креста Господня села Черкасское Поречное.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Мирошник рассказал о расследовании преступлений ВСУ в Курской области
Вчера, 16:18
На кадрах из села Махновка Суджанского района Курской области также видны прострелянный иконостас и сломанное распятие.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие обнаружили в храме села Черкасское Поречное тела убитых пожилых жителей села. По данным ведомства, там ВСУ разместили свой опорный пункт. Как в августе 2024 года сообщили в пресс-службе Курской епархии, в результате обстрелов ВСУ здание храма было повреждено.
Храм Рождества Христова в селе Уланок Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Священники эвакуировали из храма в Курской области старинные иконы
24 мая, 07:19
 
РелигияСуджанский районКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Религия
 
 
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