https://ria.ru/20250606/vsu-2021210462.html

ВСУ оскверняли святыни в Курской области, заявил священник

ВСУ оскверняли святыни в Курской области, заявил священник - РИА Новости, 06.06.2025

ВСУ оскверняли святыни в Курской области, заявил священник

Украинские боевики в период оккупации оскверняли святыни в храмах Суджанского района, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T01:23:00+03:00

2025-06-06T01:23:00+03:00

2025-06-06T01:23:00+03:00

религия

суджанский район

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005338385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7b137e0bb864cb3df9f1bcb6669a8b2e.jpg

КУРСК, 6 июн — РИА Новости. Украинские боевики в период оккупации оскверняли святыни в храмах Суджанского района, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко, видеозапись есть в распоряжении РИА Новости. "Тут ПВД (пункт временной дислокации - ред.) было той (украинской - ред.) стороны, и здесь была дарохранительница. И кто-то прямо в коробочку, где святые дары, курил и туда вот бычки складывал", — рассказал отец Александр о надругательствах над святынями в церкви Воздвижения Креста Господня села Черкасское Поречное. На кадрах из села Махновка Суджанского района Курской области также видны прострелянный иконостас и сломанное распятие. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие обнаружили в храме села Черкасское Поречное тела убитых пожилых жителей села. По данным ведомства, там ВСУ разместили свой опорный пункт. Как в августе 2024 года сообщили в пресс-службе Курской епархии, в результате обстрелов ВСУ здание храма было повреждено.

https://ria.ru/20250605/vsu-2021125210.html

https://ria.ru/20250524/vsu-2018805784.html

суджанский район

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

суджанский район, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), религия