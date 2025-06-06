https://ria.ru/20250606/vsu-2021210462.html
ВСУ оскверняли святыни в Курской области, заявил священник
ВСУ оскверняли святыни в Курской области, заявил священник - РИА Новости, 06.06.2025
ВСУ оскверняли святыни в Курской области, заявил священник
Украинские боевики в период оккупации оскверняли святыни в храмах Суджанского района, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T01:23:00+03:00
2025-06-06T01:23:00+03:00
2025-06-06T01:23:00+03:00
религия
суджанский район
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
религия
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КУРСК, 6 июн — РИА Новости. Украинские боевики в период оккупации оскверняли святыни в храмах Суджанского района, рассказал РИА Новости фронтовой священник – помощник начальника управления ФСИН России по Курской области протоиерей Александр Зинченко, видеозапись есть в распоряжении РИА Новости. "Тут ПВД (пункт временной дислокации - ред.) было той (украинской - ред.) стороны, и здесь была дарохранительница. И кто-то прямо в коробочку, где святые дары, курил и туда вот бычки складывал", — рассказал отец Александр о надругательствах над святынями в церкви Воздвижения Креста Господня села Черкасское Поречное. На кадрах из села Махновка Суджанского района Курской области также видны прострелянный иконостас и сломанное распятие. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие обнаружили в храме села Черкасское Поречное тела убитых пожилых жителей села. По данным ведомства, там ВСУ разместили свой опорный пункт. Как в августе 2024 года сообщили в пресс-службе Курской епархии, в результате обстрелов ВСУ здание храма было повреждено.
https://ria.ru/20250605/vsu-2021125210.html
https://ria.ru/20250524/vsu-2018805784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суджанский район, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), религия
Религия, Суджанский район, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Религия
ВСУ оскверняли святыни в Курской области, заявил священник
Протоиерей Зинченко: ВСУ оскверняли святыни в храмах Суджанского района