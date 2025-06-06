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ВСУ потеряли более 1565 военных в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ потеряли более 1565 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 06.06.2025
ВСУ потеряли более 1565 военных в зоне действий "Севера" за неделю
Киев за неделю потерял свыше 1565 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T12:29:00+03:00
2025-06-06T12:29:00+03:00
2025-06-06T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Киев за неделю потерял свыше 1565 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Алексеевка, Андреевка, Водолаги и Кондратовка Сумской области", - говорится в сводке оборонного ведомства.Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, четырех механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, центра сил специальных операций и четырех бригад территориальной обороны, отмечает МО РФ."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1565 военнослужащих, шесть танков, 22 боевые бронированные машины, 62 автомобиля, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 30 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов", - уточнило Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Киев, Алексеевка
ВСУ потеряли более 1565 военных в зоне действий "Севера" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли более 1565 военных в зоне действий "Севера" за неделю