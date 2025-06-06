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При украинской атаке в Тамбовской области пострадали три человека

При украинской атаке в Тамбовской области пострадали три человека - РИА Новости, 06.06.2025

При украинской атаке в Тамбовской области пострадали три человека

В Мичуринске при атаке ВСУ пострадали три человека, сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T08:22:00+03:00

2025-06-06T08:22:00+03:00

2025-06-06T11:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

тамбовская область

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евгений первышов

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Мичуринске при атаке ВСУ пострадали три человека, сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале."В ночь на 6 июня террористический украинский режим атаковал беспилотниками город Мичуринск. В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на одном из предприятий, который был оперативно ликвидирован. К сожалению, пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы", — написал он.Первышов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим.Врио главы региона добавил, что на месте работают правоохранительные органы, ситуация на его личном контроле.По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 174 украинских дрона над более чем десятью регионами, включая Тамбовскую область.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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мичуринск

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вооруженные силы украины, тамбовская область, происшествия, евгений первышов, мичуринск, россия