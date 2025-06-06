https://ria.ru/20250606/vsu--2021234424.html
При украинской атаке в Тамбовской области пострадали три человека
При украинской атаке в Тамбовской области пострадали три человека - РИА Новости, 06.06.2025
При украинской атаке в Тамбовской области пострадали три человека
В Мичуринске при атаке ВСУ пострадали три человека, сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:22:00+03:00
2025-06-06T08:22:00+03:00
2025-06-06T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
тамбовская область
происшествия
евгений первышов
мичуринск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Мичуринске при атаке ВСУ пострадали три человека, сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале."В ночь на 6 июня террористический украинский режим атаковал беспилотниками город Мичуринск. В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на одном из предприятий, который был оперативно ликвидирован. К сожалению, пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы", — написал он.Первышов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим.Врио главы региона добавил, что на месте работают правоохранительные органы, ситуация на его личном контроле.По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 174 украинских дрона над более чем десятью регионами, включая Тамбовскую область.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тамбовская область
мичуринск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, тамбовская область, происшествия, евгений первышов, мичуринск, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Тамбовская область, Происшествия, Евгений Первышов, Мичуринск, Россия
При украинской атаке в Тамбовской области пострадали три человека
При атаке ВСУ в Тамбовской области пострадали три человека, вспыхнул пожар