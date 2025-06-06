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При украинской атаке в Тамбовской области пострадали три человека - РИА Новости, 06.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:22 06.06.2025 (обновлено: 11:18 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/vsu--2021234424.html
При украинской атаке в Тамбовской области пострадали три человека
При украинской атаке в Тамбовской области пострадали три человека - РИА Новости, 06.06.2025
При украинской атаке в Тамбовской области пострадали три человека
В Мичуринске при атаке ВСУ пострадали три человека, сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:22:00+03:00
2025-06-06T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
тамбовская область
происшествия
евгений первышов
мичуринск
россия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Мичуринске при атаке ВСУ пострадали три человека, сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале."В ночь на 6 июня террористический украинский режим атаковал беспилотниками город Мичуринск. В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на одном из предприятий, который был оперативно ликвидирован. К сожалению, пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы", — написал он.Первышов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим.Врио главы региона добавил, что на месте работают правоохранительные органы, ситуация на его личном контроле.По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 174 украинских дрона над более чем десятью регионами, включая Тамбовскую область.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тамбовская область
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вооруженные силы украины, тамбовская область, происшествия, евгений первышов, мичуринск, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Тамбовская область, Происшествия, Евгений Первышов, Мичуринск, Россия
При украинской атаке в Тамбовской области пострадали три человека

При атаке ВСУ в Тамбовской области пострадали три человека, вспыхнул пожар

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В Мичуринске при атаке ВСУ пострадали три человека, сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале.
"В ночь на 6 июня террористический украинский режим атаковал беспилотниками город Мичуринск. В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на одном из предприятий, который был оперативно ликвидирован. К сожалению, пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы", — написал он.
Первышов поручил контролировать оказание помощи пострадавшим.
Врио главы региона добавил, что на месте работают правоохранительные органы, ситуация на его личном контроле.
По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 174 украинских дрона над более чем десятью регионами, включая Тамбовскую область.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныТамбовская областьПроисшествияЕвгений ПервышовМичуринскРоссия
 
 
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