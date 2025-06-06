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ПВО уничтожила 46 беспилотников над Брянской областью за ночь - РИА Новости, 06.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:11 06.06.2025 (обновлено: 08:20 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/vsu--2021233342.html
ПВО уничтожила 46 беспилотников над Брянской областью за ночь
ПВО уничтожила 46 беспилотников над Брянской областью за ночь - РИА Новости, 06.06.2025
ПВО уничтожила 46 беспилотников над Брянской областью за ночь
Силы ПВО ночью уничтожили 46 БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:11:00+03:00
2025-06-06T08:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
брянская область
александр богомаз
тамбовская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили 46 БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Прошедшей ночью враг совершил очередную попытку массированной атаки по территории нашей области. Силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал он в Telegram-канале.Глава региона уточнил, что пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 174 украинских беспилотника над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область
тамбовская область
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безопасность, вооруженные силы украины, брянская область, александр богомаз, тамбовская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Александр Богомаз, Тамбовская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила 46 беспилотников над Брянской областью за ночь

Силы ПВО уничтожили 46 беспилотников над Брянской областью за ночь

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили 46 БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Прошедшей ночью враг совершил очередную попытку массированной атаки по территории нашей области. Силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал он в Telegram-канале.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Глава региона уточнил, что пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 174 украинских беспилотника над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Раз так, будем добивать: Россия исчерпала добрую волю
1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныБрянская областьАлександр БогомазТамбовская областьРеспублика КрымМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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