https://ria.ru/20250606/vsu--2021233342.html
ПВО уничтожила 46 беспилотников над Брянской областью за ночь
ПВО уничтожила 46 беспилотников над Брянской областью за ночь - РИА Новости, 06.06.2025
ПВО уничтожила 46 беспилотников над Брянской областью за ночь
Силы ПВО ночью уничтожили 46 БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T08:11:00+03:00
2025-06-06T08:11:00+03:00
2025-06-06T08:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
брянская область
александр богомаз
тамбовская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Силы ПВО ночью уничтожили 46 БПЛА над Брянской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Прошедшей ночью враг совершил очередную попытку массированной атаки по территории нашей области. Силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - написал он в Telegram-канале.Глава региона уточнил, что пострадавших нет. Оперативные и экстренные службы проводят обследование территорий.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 174 украинских беспилотника над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
брянская область
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безопасность, вооруженные силы украины, брянская область, александр богомаз, тамбовская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Александр Богомаз, Тамбовская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила 46 беспилотников над Брянской областью за ночь
Силы ПВО уничтожили 46 беспилотников над Брянской областью за ночь