https://ria.ru/20250606/vopros-2021396231.html

Путин обсудит вопросы, поднятые на Совете на нацпроектам, с Мишустиным

Путин обсудит вопросы, поднятые на Совете на нацпроектам, с Мишустиным - РИА Новости, 06.06.2025

Путин обсудит вопросы, поднятые на Совете на нацпроектам, с Мишустиным

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит ряд вопросов в закрытом режиме с премьер-министром Михаилом Мишустиным, вице-премьером Денисом Мантуровым,... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T17:42:00+03:00

2025-06-06T17:42:00+03:00

2025-06-06T17:51:00+03:00

владимир путин

политика

россия

москва

ново-огарево (московская область)

сергей собянин

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит ряд вопросов в закрытом режиме с премьер-министром Михаилом Мишустиным, вице-премьером Денисом Мантуровым, мэром Москвы Сергеем Собяниным, замглавы администрации президента Максимом Орешкиным и министром финансов Антоном Силуановым.Путин в пятницу провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Оно прошло в смешанном формате, в Ново-Огарево с президентом находились Мишустин, Мантуров, Орешкин, Силуанов и Собянин. Другие участники подключились к заседанию по ВКС."Мы в такой публичной части сейчас будем заканчивать, потому что у нас еще с коллегами, которые здесь очно присутствуют, есть еще несколько вопросов, которые мы в закрытом режиме пообсуждаем", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250606/putin-2021356128.html

россия

москва

ново-огарево (московская область)

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владимир путин, политика, россия, москва, ново-огарево (московская область), сергей собянин, михаил мишустин