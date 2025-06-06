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Путин обсудит вопросы, поднятые на Совете на нацпроектам, с Мишустиным
Путин обсудит вопросы, поднятые на Совете на нацпроектам, с Мишустиным - РИА Новости, 06.06.2025
Путин обсудит вопросы, поднятые на Совете на нацпроектам, с Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит ряд вопросов в закрытом режиме с премьер-министром Михаилом Мишустиным, вице-премьером Денисом Мантуровым,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:42:00+03:00
2025-06-06T17:42:00+03:00
2025-06-06T17:51:00+03:00
владимир путин
политика
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ново-огарево (московская область)
сергей собянин
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудит ряд вопросов в закрытом режиме с премьер-министром Михаилом Мишустиным, вице-премьером Денисом Мантуровым, мэром Москвы Сергеем Собяниным, замглавы администрации президента Максимом Орешкиным и министром финансов Антоном Силуановым.Путин в пятницу провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Оно прошло в смешанном формате, в Ново-Огарево с президентом находились Мишустин, Мантуров, Орешкин, Силуанов и Собянин. Другие участники подключились к заседанию по ВКС."Мы в такой публичной части сейчас будем заканчивать, потому что у нас еще с коллегами, которые здесь очно присутствуют, есть еще несколько вопросов, которые мы в закрытом режиме пообсуждаем", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250606/putin-2021356128.html
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владимир путин, политика, россия, москва, ново-огарево (московская область), сергей собянин, михаил мишустин
Владимир Путин, Политика, Россия, Москва, Ново-Огарево (Московская область), Сергей Собянин, Михаил Мишустин
Путин обсудит вопросы, поднятые на Совете на нацпроектам, с Мишустиным
Путин обсудит ряд вопросов, поднятых на Совете по нацпроектам, с Мишустиным