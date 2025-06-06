Рейтинг@Mail.ru
Володин обвинил власти Германии в провокации столкновения - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/volodin-2021441023.html
Володин обвинил власти Германии в провокации столкновения
Володин обвинил власти Германии в провокации столкновения - РИА Новости, 06.06.2025
Володин обвинил власти Германии в провокации столкновения
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации и провоцирует столкновения между нашими... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T22:22:00+03:00
2025-06-06T22:22:00+03:00
в мире
германия
вячеслав володин
фридрих мерц
бундестаг германии
госдума рф
вторая мировая война (1939-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021440418_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2e825b193ac39e565379d76119c9243.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации и провоцирует столкновения между нашими странами. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула. Володин направил официальное обращение главе Бундестага ФРГ и лидерам политических фракций парламента Германии в связи с циничными заявлениями Мерца об итогах Второй мировой войны. "Сегодня правящая верхушка Германии создаёт предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между нашими странами. Хочет ли этого народ Германии – вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдёт – мы готовы", - отметил Володин в обращении. По его мнению, Мерца необходимо пригласить в Бундестаг, чтобы тот смог восполнить пробелы в памяти и ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага и собственными глазами увидеть, на каком языке и кем они были написаны. "Политикам можно простить разные ошибки, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живём", - добавил председатель Госдумы. Володин отметил, что особо цинично звучат высказывания Мерца в поддержку действий нацистского киевского режима, который умышленно бьёт по мирным городам России, совершает теракты на объектах гражданской инфраструктуры и массового скопления людей. "Тому есть доказательства и это требует обязательной оценки Бундестага", - сказал он.
https://ria.ru/20250605/tramp-2021193654.html
https://ria.ru/20250606/germaniya-2021332964.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Володин о высказываниях Мерца
Политикам можно простить разные ошибки, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живём. Высказывания Мерца в поддержку действий нацистского киевского режима, который умышленно бьёт по мирным городам нашей страны, совершает теракты на объектах гражданской инфраструктуры и массового скопления людей, создают напряжённость между странами, отметил Володин.
2025-06-06T22:22
true
PT1M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021440418_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_effb118892369f7f07e660ad22de6c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, вячеслав володин, фридрих мерц, бундестаг германии, госдума рф, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Германия, Вячеслав Володин, Фридрих Мерц, Бундестаг Германии, Госдума РФ, Вторая мировая война (1939-1945)
Володин обвинил власти Германии в провокации столкновения

Володин заявил, что власть в Германии провоцирует столкновения с Россией

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации и провоцирует столкновения между нашими странами.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула.
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Вашингтоне. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
"Не самый приятный день?" Трамп публично уколол Мерца
5 июня, 22:08
Володин направил официальное обращение главе Бундестага ФРГ и лидерам политических фракций парламента Германии в связи с циничными заявлениями Мерца об итогах Второй мировой войны.
"Сегодня правящая верхушка Германии создаёт предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между нашими странами. Хочет ли этого народ Германии – вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдёт – мы готовы", - отметил Володин в обращении.
По его мнению, Мерца необходимо пригласить в Бундестаг, чтобы тот смог восполнить пробелы в памяти и ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага и собственными глазами увидеть, на каком языке и кем они были написаны.
"Политикам можно простить разные ошибки, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живём", - добавил председатель Госдумы.
Володин отметил, что особо цинично звучат высказывания Мерца в поддержку действий нацистского киевского режима, который умышленно бьёт по мирным городам России, совершает теракты на объектах гражданской инфраструктуры и массового скопления людей.
"Тому есть доказательства и это требует обязательной оценки Бундестага", - сказал он.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
На Западе набросились на Германию из-за дерзких планов по России
Вчера, 14:44
 
В миреГерманияВячеслав ВолодинФридрих МерцБундестаг ГерманииГосдума РФВторая мировая война (1939-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала