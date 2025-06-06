https://ria.ru/20250606/volodin-2021441023.html

Володин обвинил власти Германии в провокации столкновения

Володин обвинил власти Германии в провокации столкновения - РИА Новости, 06.06.2025

Володин обвинил власти Германии в провокации столкновения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации и провоцирует столкновения между нашими... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T22:22:00+03:00

2025-06-06T22:22:00+03:00

2025-06-06T22:22:00+03:00

в мире

германия

вячеслав володин

фридрих мерц

бундестаг германии

госдума рф

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правящая верхушка Германии создает предпосылки к обострению ситуации и провоцирует столкновения между нашими странами. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Штаты в результате высадки в Нормандии закончили войну в Европе и освободили Германию от нацизма, а потому в состоянии сделать "что-то" для завершения украинского конфликта. О решающей роли СССР в разгроме нацистской Германии ни одна из сторон не упомянула. Володин направил официальное обращение главе Бундестага ФРГ и лидерам политических фракций парламента Германии в связи с циничными заявлениями Мерца об итогах Второй мировой войны. "Сегодня правящая верхушка Германии создаёт предпосылки к обострению ситуации, провоцирует столкновения между нашими странами. Хочет ли этого народ Германии – вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдёт – мы готовы", - отметил Володин в обращении. По его мнению, Мерца необходимо пригласить в Бундестаг, чтобы тот смог восполнить пробелы в памяти и ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага и собственными глазами увидеть, на каком языке и кем они были написаны. "Политикам можно простить разные ошибки, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живём", - добавил председатель Госдумы. Володин отметил, что особо цинично звучат высказывания Мерца в поддержку действий нацистского киевского режима, который умышленно бьёт по мирным городам России, совершает теракты на объектах гражданской инфраструктуры и массового скопления людей. "Тому есть доказательства и это требует обязательной оценки Бундестага", - сказал он.

https://ria.ru/20250605/tramp-2021193654.html

https://ria.ru/20250606/germaniya-2021332964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Володин о высказываниях Мерца Политикам можно простить разные ошибки, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живём. Высказывания Мерца в поддержку действий нацистского киевского режима, который умышленно бьёт по мирным городам нашей страны, совершает теракты на объектах гражданской инфраструктуры и массового скопления людей, создают напряжённость между странами, отметил Володин. 2025-06-06T22:22 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, вячеслав володин, фридрих мерц, бундестаг германии, госдума рф, вторая мировая война (1939-1945)