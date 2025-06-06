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Володин обратился к бундестагу из-за высказываний Мерца о Второй мировой - РИА Новости, 07.06.2025
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22:18 06.06.2025 (обновлено: 00:08 07.06.2025)
https://ria.ru/20250606/volodin-2021440841.html
Володин обратился к бундестагу из-за высказываний Мерца о Второй мировой
Володин обратился к бундестагу из-за высказываний Мерца о Второй мировой - РИА Новости, 07.06.2025
Володин обратился к бундестагу из-за высказываний Мерца о Второй мировой
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение главе бундестага и лидерам фракций немецкого парламента из-за циничных высказываний канцлера ФРГ... РИА Новости, 07.06.2025
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2025-06-07T00:08:00+03:00
германия
россия
фридрих мерц
вячеслав володин
госдума рф
бундестаг германии
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение главе бундестага и лидерам фракций немецкого парламента из-за циничных высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны, передает пресс-служба ГД."Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил официальное обращение президенту бундестага ФРГ, а также лидерам пяти политических фракций парламента Германии. Поводом послужили циничные заявления канцлера ФРГ, озвученные им в США. Мерц, говоря об итогах Второй Мировой войны, исказил историю победы над нацизмом", — говорится в сообщении.Отмечается, что глава немецкого правительства высказался в поддержку Киева, который, по мнению Мерца, атакует на российской территории лишь военные объекты.Володин призвал канцлера освежить память и прекратить оправдывать террористический режим на Украине.
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Володин о высказываниях Мерца
Политикам можно простить разные ошибки, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живём. Высказывания Мерца в поддержку действий нацистского киевского режима, который умышленно бьёт по мирным городам нашей страны, совершает теракты на объектах гражданской инфраструктуры и массового скопления людей, создают напряжённость между странами, отметил Володин.
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германия, россия, фридрих мерц, вячеслав володин, госдума рф, бундестаг германии, вторая мировая война (1939-1945)
Германия, Россия, Фридрих Мерц, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Бундестаг Германии, Вторая мировая война (1939-1945)
Володин обратился к бундестагу из-за высказываний Мерца о Второй мировой

Володин направил обращение главе бундестага Клекнер из-за высказываний Мерца

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение главе бундестага и лидерам фракций немецкого парламента из-за циничных высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны, передает пресс-служба ГД.
«
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил официальное обращение президенту бундестага ФРГ, а также лидерам пяти политических фракций парламента Германии. Поводом послужили циничные заявления канцлера ФРГ, озвученные им в США. Мерц, говоря об итогах Второй Мировой войны, исказил историю победы над нацизмом", — говорится в сообщении.
Отмечается, что глава немецкого правительства высказался в поддержку Киева, который, по мнению Мерца, атакует на российской территории лишь военные объекты.
Володин призвал канцлера освежить память и прекратить оправдывать террористический режим на Украине.
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи в Вашингтоне. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
"Не самый приятный день?" Трамп публично уколол Мерца
5 июня, 22:08
 
ГерманияРоссияФридрих МерцВячеслав ВолодинГосдума РФБундестаг ГерманииВторая мировая война (1939-1945)
 
 
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