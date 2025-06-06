https://ria.ru/20250606/volodin-2021440841.html

Володин обратился к бундестагу из-за высказываний Мерца о Второй мировой

Володин обратился к бундестагу из-за высказываний Мерца о Второй мировой - РИА Новости, 07.06.2025

Володин обратился к бундестагу из-за высказываний Мерца о Второй мировой

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение главе бундестага и лидерам фракций немецкого парламента из-за циничных высказываний канцлера ФРГ... РИА Новости, 07.06.2025

2025-06-06T22:18:00+03:00

2025-06-06T22:18:00+03:00

2025-06-07T00:08:00+03:00

германия

россия

фридрих мерц

вячеслав володин

госдума рф

бундестаг германии

вторая мировая война (1939-1945)

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение главе бундестага и лидерам фракций немецкого парламента из-за циничных высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны, передает пресс-служба ГД."Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил официальное обращение президенту бундестага ФРГ, а также лидерам пяти политических фракций парламента Германии. Поводом послужили циничные заявления канцлера ФРГ, озвученные им в США. Мерц, говоря об итогах Второй Мировой войны, исказил историю победы над нацизмом", — говорится в сообщении.Отмечается, что глава немецкого правительства высказался в поддержку Киева, который, по мнению Мерца, атакует на российской территории лишь военные объекты.Володин призвал канцлера освежить память и прекратить оправдывать террористический режим на Украине.

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Володин о высказываниях Мерца Политикам можно простить разные ошибки, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живём. Высказывания Мерца в поддержку действий нацистского киевского режима, который умышленно бьёт по мирным городам нашей страны, совершает теракты на объектах гражданской инфраструктуры и массового скопления людей, создают напряжённость между странами, отметил Володин. 2025-06-06T22:18 true PT1M15S

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