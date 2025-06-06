Рейтинг@Mail.ru
Горящий во Владивостоке дом расселили в 2022 году - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:20 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/vladivostok-2021216291.html
Горящий во Владивостоке дом расселили в 2022 году
Горящий во Владивостоке дом расселили в 2022 году - РИА Новости, 06.06.2025
Горящий во Владивостоке дом расселили в 2022 году
Дом, который тушат во Владивостоке на площади 500 квадратных метров, расселен в 2022 году, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T03:20:00+03:00
2025-06-06T03:20:00+03:00
происшествия
владивосток
ленинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993523266_0:415:2904:2048_1920x0_80_0_0_1a59b4b71551d2c6f2facb7766b7aab8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Дом, который тушат во Владивостоке на площади 500 квадратных метров, расселен в 2022 году, сообщает прокуратура Приморья. В пятницу МЧС сообщило, что пожар тушат в нежилом многоквартирном доме во Владивостоке. Произошло обрушение конструкций здания. Пожар локализован на площади около 500 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. "Установлено, что дом барачного типа расселен администрацией города в 2022 году", - говорится в сообщении. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Владивостока Степан Коваль. Прокуратура поставила на контроль полную ликвидацию возгорания и результаты доследственной проверки по факту произошедшего.
https://ria.ru/20250605/pozhar-2021134676.html
https://ria.ru/20250604/pozhar-2020784860.html
владивосток
ленинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993523266_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_b0eae4ec092d7ccd943410451230f7c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, ленинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Ленинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Горящий во Владивостоке дом расселили в 2022 году

Горящий во Владивостоке на 500 квадратах дом расселили в 2022 году

© РИА Новости / Алексей Пиратов | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Алексей Пиратов
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Дом, который тушат во Владивостоке на площади 500 квадратных метров, расселен в 2022 году, сообщает прокуратура Приморья.
В пятницу МЧС сообщило, что пожар тушат в нежилом многоквартирном доме во Владивостоке. Произошло обрушение конструкций здания. Пожар локализован на площади около 500 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Волгограде потушили пожар на острове
Вчера, 16:46
"Установлено, что дом барачного типа расселен администрацией города в 2022 году", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Владивостока Степан Коваль. Прокуратура поставила на контроль полную ликвидацию возгорания и результаты доследственной проверки по факту произошедшего.
Ликвидация пожара на производственном предприятии в Ярославле - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Ярославле потушили пожар на производственном предприятии
4 июня, 08:17
 
ПроисшествияВладивостокЛенинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала