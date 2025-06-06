https://ria.ru/20250606/vladivostok-2021216291.html

Горящий во Владивостоке дом расселили в 2022 году

Горящий во Владивостоке дом расселили в 2022 году - РИА Новости, 06.06.2025

Горящий во Владивостоке дом расселили в 2022 году

Дом, который тушат во Владивостоке на площади 500 квадратных метров, расселен в 2022 году, сообщает прокуратура Приморья. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T03:20:00+03:00

2025-06-06T03:20:00+03:00

2025-06-06T03:20:00+03:00

происшествия

владивосток

ленинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июн – РИА Новости. Дом, который тушат во Владивостоке на площади 500 квадратных метров, расселен в 2022 году, сообщает прокуратура Приморья. В пятницу МЧС сообщило, что пожар тушат в нежилом многоквартирном доме во Владивостоке. Произошло обрушение конструкций здания. Пожар локализован на площади около 500 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. "Установлено, что дом барачного типа расселен администрацией города в 2022 году", - говорится в сообщении. На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Владивостока Степан Коваль. Прокуратура поставила на контроль полную ликвидацию возгорания и результаты доследственной проверки по факту произошедшего.

https://ria.ru/20250605/pozhar-2021134676.html

https://ria.ru/20250604/pozhar-2020784860.html

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ленинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, ленинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)