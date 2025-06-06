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Аналитик раскрыла, что прячется за вкладами под 30% годовых - РИА Новости, 06.06.2025
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02:15 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/vklady-2021204984.html
Аналитик раскрыла, что прячется за вкладами под 30% годовых
Аналитик раскрыла, что прячется за вкладами под 30% годовых - РИА Новости, 06.06.2025
Аналитик раскрыла, что прячется за вкладами под 30% годовых
Предложения вкладов по ставке под 30% годовых в рублях появляются нечасто, но всегда вызывают ажиотаж на рынке. Что кроется за такими ставками, рассказала... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T02:15:00+03:00
2025-06-06T02:15:00+03:00
гаянэ замалеева
банки.ру
общество
вклады
банки
россия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Предложения вкладов по ставке под 30% годовых в рублях появляются нечасто, но всегда вызывают ажиотаж на рынке. Что кроется за такими ставками, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.“Эти продукты — скорее исключение, чем норма. Они, как правило, идут в комплекте с дополнительными условиями (подключение пакета услуг, покупка страховки или инвестиционных продуктов) либо открываются на сильно ограниченные суммы (например, у одного из крупных банков было предложение до 50 000 руб)”, — пояснила специалист.По ее словам, средние ставки по обычным вкладам сейчас гораздо ниже, они приближаются к 15% годовых и напрямую зависят от ключевой ставки, с осени прошлого года застывшей на уровне 21%.Особо высокие ставки по ряду продуктов служат маркетинговым задачам и помогают банкам привлечь ликвидность, если это необходимо в моменте, нарастить клиентскую базу и т.п. Однако массовым такой продукт быть не может, тем более, банковская система ждет снижения ключевой ставки, заключила Замалеева.
https://ria.ru/20250603/100_tysyach-2020576957.html
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гаянэ замалеева, банки.ру, общество, вклады, банки, россия
Гаянэ Замалеева, Банки.ру, Общество, Вклады, Банки, Россия
Аналитик раскрыла, что прячется за вкладами под 30% годовых

Аналитик Замалеева: вклады под 30% годовых подразумевают дополнительные условия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Предложения вкладов по ставке под 30% годовых в рублях появляются нечасто, но всегда вызывают ажиотаж на рынке. Что кроется за такими ставками, рассказала агентству "Прайм" аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.
“Эти продукты — скорее исключение, чем норма. Они, как правило, идут в комплекте с дополнительными условиями (подключение пакета услуг, покупка страховки или инвестиционных продуктов) либо открываются на сильно ограниченные суммы (например, у одного из крупных банков было предложение до 50 000 руб)”, — пояснила специалист.
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По ее словам, средние ставки по обычным вкладам сейчас гораздо ниже, они приближаются к 15% годовых и напрямую зависят от ключевой ставки, с осени прошлого года застывшей на уровне 21%.
Особо высокие ставки по ряду продуктов служат маркетинговым задачам и помогают банкам привлечь ликвидность, если это необходимо в моменте, нарастить клиентскую базу и т.п. Однако массовым такой продукт быть не может, тем более, банковская система ждет снижения ключевой ставки, заключила Замалеева.
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