Вице-президент США сделал заявление после ссоры Маска и Трампа
Вице-президент США Вэнс поддержал Трампа после его ссоры с Маском
© Getty Images / Andrew HarnikВице-президент США Джей Ди Вэнс
© Getty Images / Andrew Harnik
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс поддержал главу Белого дома Дональда Трампа после ссоры с миллиардером Илоном Маском.
"Президент Трамп сделал больше, чем кто-либо другой за всю мою жизнь, чтобы заслужить доверие движения, которое он возглавляет. Я горжусь тем, что стою рядом с ним", — написал он в соцсети X.
"Президент Трамп сделал больше, чем кто-либо другой за всю мою жизнь, чтобы заслужить доверие движения, которое он возглавляет. Я горжусь тем, что стою рядом с ним", — написал он в соцсети X.
Отношения президента США и главы Tesla обострились после ухода последнего с поста главы Департамента эффективности правительства на прошлой неделе. Тогда бизнесмен сказал, что продолжит быть другом и советником политика.
Тем не менее на днях предприниматель жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый американским лидером, назвав его "мерзостью".
Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета Штатов.
Тем не менее на днях предприниматель жестко раскритиковал масштабный бюджетный проект, продвигаемый американским лидером, назвав его "мерзостью".
Документ сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. Маск же считает, что законопроект нивелирует итоги его работы в госсекторе и приведет к росту дефицита бюджета Штатов.
Трамп, со своей стороны, выразил разочарование Маском, пояснив, что многое сделал для него. Тот в ответ обвинил главу Белого дома в неблагодарности и отметил, что президент не смог бы победить на выборах без его участия. Бизнесмен также выступил за импичмент Трампу и предложил заменить его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.