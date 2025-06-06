https://ria.ru/20250606/vengrija-2021434865.html

Венгрия поблагодарила Россию за бесперебойные поставки энергоносителей

Венгрия поблагодарила Россию за бесперебойные поставки энергоносителей - РИА Новости, 06.06.2025

Венгрия поблагодарила Россию за бесперебойные поставки энергоносителей

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что созвонился с вице-премьером РФ Александром Новаком, поблагодарил за... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T21:35:00+03:00

2025-06-06T21:35:00+03:00

2025-06-06T21:35:00+03:00

экономика

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БУДАПЕШТ, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что созвонился с вице-премьером РФ Александром Новаком, поблагодарил за бесперебойные поставки газа и нефти в Венгрию и получил заверения от российской стороны, что снабжение Будапешта энергоносителями будет гарантировано и в дальнейшем. "Мы с Александром Новаком, вице-премьером России по энергетике, сегодня рассмотрели состояние венгерско-российского энергетического сотрудничества и установили, что поставки нефти и природного газа из России продолжают беспрепятственно поступать в Венгрию, за что я выразил ему свою благодарность", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. По его словам, Новак подтвердил, что Россия продолжит обеспечивать поставки энергоносителей, необходимые для снабжения Венгрии, и правовую среду, необходимую для беспрепятственных поставок. "Европа - в основном из-за своих собственных ошибок - сталкивается с постоянными энергетическими кризисами. А мы гарантируем безопасность энергоснабжения страны даже в этих неопределенных обстоятельствах. Россия играет в этом ключевую роль, и даже не по политическим, а по географическим причинам", - отметил Сийярто. После разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник Сийярто заявил, что для Венгрии неприемлем отказ от сотрудничества с Россией в энергетике, поскольку тогда венгры вынуждены будут в несколько раз больше платить за коммунальные услуги, Ранее Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что Венгрия планирует получить в 2025 году 7,5-8 миллиардов кубометров газа из РФ по "Турецкому потоку", что составляет почти полную мощность газопровода. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250401/gaz-2008718022.html

https://ria.ru/20250411/orban-2010816442.html

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экономика, россия, венгрия, будапешт, петер сийярто, александр новак, сергей лавров, facebook, турецкий поток