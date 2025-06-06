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Венгрия поблагодарила Россию за бесперебойные поставки энергоносителей - РИА Новости, 06.06.2025
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21:35 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/vengrija-2021434865.html
Венгрия поблагодарила Россию за бесперебойные поставки энергоносителей
Венгрия поблагодарила Россию за бесперебойные поставки энергоносителей - РИА Новости, 06.06.2025
Венгрия поблагодарила Россию за бесперебойные поставки энергоносителей
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что созвонился с вице-премьером РФ Александром Новаком, поблагодарил за... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T21:35:00+03:00
2025-06-06T21:35:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что созвонился с вице-премьером РФ Александром Новаком, поблагодарил за бесперебойные поставки газа и нефти в Венгрию и получил заверения от российской стороны, что снабжение Будапешта энергоносителями будет гарантировано и в дальнейшем. "Мы с Александром Новаком, вице-премьером России по энергетике, сегодня рассмотрели состояние венгерско-российского энергетического сотрудничества и установили, что поставки нефти и природного газа из России продолжают беспрепятственно поступать в Венгрию, за что я выразил ему свою благодарность", - написал Сийярто в соцсети Facebook*. По его словам, Новак подтвердил, что Россия продолжит обеспечивать поставки энергоносителей, необходимые для снабжения Венгрии, и правовую среду, необходимую для беспрепятственных поставок. "Европа - в основном из-за своих собственных ошибок - сталкивается с постоянными энергетическими кризисами. А мы гарантируем безопасность энергоснабжения страны даже в этих неопределенных обстоятельствах. Россия играет в этом ключевую роль, и даже не по политическим, а по географическим причинам", - отметил Сийярто. После разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник Сийярто заявил, что для Венгрии неприемлем отказ от сотрудничества с Россией в энергетике, поскольку тогда венгры вынуждены будут в несколько раз больше платить за коммунальные услуги, Ранее Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что Венгрия планирует получить в 2025 году 7,5-8 миллиардов кубометров газа из РФ по "Турецкому потоку", что составляет почти полную мощность газопровода. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250401/gaz-2008718022.html
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экономика, россия, венгрия, будапешт, петер сийярто, александр новак, сергей лавров, facebook, турецкий поток
Экономика, Россия, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Александр Новак, Сергей Лавров, Facebook, Турецкий поток
Венгрия поблагодарила Россию за бесперебойные поставки энергоносителей

Сийярто поблагодарил Новака за бесперебойные поставки газа и нефти в Венгрию

© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание Парламента Венгрии
Здание Парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание Парламента Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что созвонился с вице-премьером РФ Александром Новаком, поблагодарил за бесперебойные поставки газа и нефти в Венгрию и получил заверения от российской стороны, что снабжение Будапешта энергоносителями будет гарантировано и в дальнейшем.
"Мы с Александром Новаком, вице-премьером России по энергетике, сегодня рассмотрели состояние венгерско-российского энергетического сотрудничества и установили, что поставки нефти и природного газа из России продолжают беспрепятственно поступать в Венгрию, за что я выразил ему свою благодарность", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
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По его словам, Новак подтвердил, что Россия продолжит обеспечивать поставки энергоносителей, необходимые для снабжения Венгрии, и правовую среду, необходимую для беспрепятственных поставок.
"Европа - в основном из-за своих собственных ошибок - сталкивается с постоянными энергетическими кризисами. А мы гарантируем безопасность энергоснабжения страны даже в этих неопределенных обстоятельствах. Россия играет в этом ключевую роль, и даже не по политическим, а по географическим причинам", - отметил Сийярто.
После разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в понедельник Сийярто заявил, что для Венгрии неприемлем отказ от сотрудничества с Россией в энергетике, поскольку тогда венгры вынуждены будут в несколько раз больше платить за коммунальные услуги,
Ранее Сийярто в интервью РИА Новости заявил, что Венгрия планирует получить в 2025 году 7,5-8 миллиардов кубометров газа из РФ по "Турецкому потоку", что составляет почти полную мощность газопровода. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия в 2024 году поставила в Венгрию рекордные 8,6 миллиарда кубометров газа.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ЭкономикаРоссияВенгрияБудапештПетер СийяртоАлександр НовакСергей ЛавровFacebookТурецкий поток
 
 
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