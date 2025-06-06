Рейтинг@Mail.ru
Обломки пропавшего в Венесуэле самолета обнаружили в Карибском море - РИА Новости, 06.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:19 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/venesuela-2021210294.html
Обломки пропавшего в Венесуэле самолета обнаружили в Карибском море
Обломки пропавшего в Венесуэле самолета обнаружили в Карибском море - РИА Новости, 06.06.2025
Обломки пропавшего в Венесуэле самолета обнаружили в Карибском море
Обломки легкого самолета Citation C500, пропавшего во вторник вскоре после вылета из аэропорта венесуэльского Каракаса, обнаружены в Карибском море, сообщило... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T01:19:00+03:00
2025-06-06T01:19:00+03:00
в мире
венесуэла
каракас
карибское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155244/29/1552442993_0:157:3084:1892_1920x0_80_0_0_0da48f3a9c9498deac0b1f052ae2c099.jpg
МЕХИКО, 6 июн - РИА Новости. Обломки легкого самолета Citation C500, пропавшего во вторник вскоре после вылета из аэропорта венесуэльского Каракаса, обнаружены в Карибском море, сообщило главное управление гражданской авиации Венесуэлы INAC. "Командование береговой охраны 4 июня в 15.39 по местному времени (22.39 мск) зафиксировало первый контакт с фрагментами фюзеляжа, спасательными жилетами, а также останками тел в точке с координатами 10°42"14"N / 066°59"00"W", - говорится в сообщении. Самолет модели Citation C500 с регистрационным номером YV3217, на борту которого находились два пилота и три пассажира, вылетел во вторник в 19.57 (02.57 мск среды) из международного аэропорта Майкетия в направлении острова Маргарита. Почти сразу после вылета связь с экипажем была потеряна, самолет исчез с радаров. По информации INAC, спустя полчаса после первой находки в море были найдены документы, принадлежавшие членам экипажа. Позднее, экипаж вертолета ВВС Венесуэлы обнаружил в открытом море дополнительные обломки, подтвердив, что они относятся к разыскиваемому воздушному судну. В настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются.
https://ria.ru/20250605/samolet-2021149983.html
https://ria.ru/20240831/samolet-1969616521.html
венесуэла
каракас
карибское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155244/29/1552442993_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_8e302f0c76b49569cab43ff43c59efcc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, каракас, карибское море
В мире, Венесуэла, Каракас, Карибское море
Обломки пропавшего в Венесуэле самолета обнаружили в Карибском море

Обломки пропавшего в Венесуэле самолета Citation C500 нашли в Карибском море

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкКарибское море
Карибское море - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Карибское море. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 6 июн - РИА Новости. Обломки легкого самолета Citation C500, пропавшего во вторник вскоре после вылета из аэропорта венесуэльского Каракаса, обнаружены в Карибском море, сообщило главное управление гражданской авиации Венесуэлы INAC.
"Командование береговой охраны 4 июня в 15.39 по местному времени (22.39 мск) зафиксировало первый контакт с фрагментами фюзеляжа, спасательными жилетами, а также останками тел в точке с координатами 10°42"14"N / 066°59"00"W", - говорится в сообщении.
На месте жесткой посадки самолета в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Саратовской области
Вчера, 17:28
Самолет модели Citation C500 с регистрационным номером YV3217, на борту которого находились два пилота и три пассажира, вылетел во вторник в 19.57 (02.57 мск среды) из международного аэропорта Майкетия в направлении острова Маргарита. Почти сразу после вылета связь с экипажем была потеряна, самолет исчез с радаров.
По информации INAC, спустя полчаса после первой находки в море были найдены документы, принадлежавшие членам экипажа. Позднее, экипаж вертолета ВВС Венесуэлы обнаружил в открытом море дополнительные обломки, подтвердив, что они относятся к разыскиваемому воздушному судну. В настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются.
Водолаз во время поисковой операции на озере Гурон - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
СМИ: в США нашли пропавший 17 лет назад самолет
31 августа 2024, 01:04
 
В миреВенесуэлаКаракасКарибское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала