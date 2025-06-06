https://ria.ru/20250606/venesuela-2021210294.html
Обломки пропавшего в Венесуэле самолета обнаружили в Карибском море
Обломки пропавшего в Венесуэле самолета обнаружили в Карибском море - РИА Новости, 06.06.2025
Обломки пропавшего в Венесуэле самолета обнаружили в Карибском море
Обломки легкого самолета Citation C500, пропавшего во вторник вскоре после вылета из аэропорта венесуэльского Каракаса, обнаружены в Карибском море, сообщило... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T01:19:00+03:00
2025-06-06T01:19:00+03:00
2025-06-06T01:19:00+03:00
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МЕХИКО, 6 июн - РИА Новости. Обломки легкого самолета Citation C500, пропавшего во вторник вскоре после вылета из аэропорта венесуэльского Каракаса, обнаружены в Карибском море, сообщило главное управление гражданской авиации Венесуэлы INAC. "Командование береговой охраны 4 июня в 15.39 по местному времени (22.39 мск) зафиксировало первый контакт с фрагментами фюзеляжа, спасательными жилетами, а также останками тел в точке с координатами 10°42"14"N / 066°59"00"W", - говорится в сообщении. Самолет модели Citation C500 с регистрационным номером YV3217, на борту которого находились два пилота и три пассажира, вылетел во вторник в 19.57 (02.57 мск среды) из международного аэропорта Майкетия в направлении острова Маргарита. Почти сразу после вылета связь с экипажем была потеряна, самолет исчез с радаров. По информации INAC, спустя полчаса после первой находки в море были найдены документы, принадлежавшие членам экипажа. Позднее, экипаж вертолета ВВС Венесуэлы обнаружил в открытом море дополнительные обломки, подтвердив, что они относятся к разыскиваемому воздушному судну. В настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются.
https://ria.ru/20250605/samolet-2021149983.html
https://ria.ru/20240831/samolet-1969616521.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, каракас, карибское море
В мире, Венесуэла, Каракас, Карибское море
Обломки пропавшего в Венесуэле самолета обнаружили в Карибском море
Обломки пропавшего в Венесуэле самолета Citation C500 нашли в Карибском море
МЕХИКО, 6 июн - РИА Новости. Обломки легкого самолета Citation C500, пропавшего во вторник вскоре после вылета из аэропорта венесуэльского Каракаса, обнаружены в Карибском море, сообщило главное управление гражданской авиации Венесуэлы INAC.
"Командование береговой охраны 4 июня в 15.39 по местному времени (22.39 мск) зафиксировало первый контакт с фрагментами фюзеляжа, спасательными жилетами, а также останками тел в точке с координатами 10°42"14"N / 066°59"00"W", - говорится в сообщении.
Самолет модели Citation C500 с регистрационным номером YV3217, на борту которого находились два пилота и три пассажира, вылетел во вторник в 19.57 (02.57 мск среды) из международного аэропорта Майкетия в направлении острова Маргарита. Почти сразу после вылета связь с экипажем была потеряна, самолет исчез с радаров.
По информации INAC, спустя полчаса после первой находки в море были найдены документы, принадлежавшие членам экипажа. Позднее, экипаж вертолета ВВС Венесуэлы
обнаружил в открытом море дополнительные обломки, подтвердив, что они относятся к разыскиваемому воздушному судну. В настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются.