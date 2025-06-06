https://ria.ru/20250606/venesuela-2021210294.html

Обломки пропавшего в Венесуэле самолета обнаружили в Карибском море

Обломки пропавшего в Венесуэле самолета обнаружили в Карибском море - РИА Новости, 06.06.2025

Обломки пропавшего в Венесуэле самолета обнаружили в Карибском море

Обломки легкого самолета Citation C500, пропавшего во вторник вскоре после вылета из аэропорта венесуэльского Каракаса, обнаружены в Карибском море, сообщило... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T01:19:00+03:00

2025-06-06T01:19:00+03:00

2025-06-06T01:19:00+03:00

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МЕХИКО, 6 июн - РИА Новости. Обломки легкого самолета Citation C500, пропавшего во вторник вскоре после вылета из аэропорта венесуэльского Каракаса, обнаружены в Карибском море, сообщило главное управление гражданской авиации Венесуэлы INAC. "Командование береговой охраны 4 июня в 15.39 по местному времени (22.39 мск) зафиксировало первый контакт с фрагментами фюзеляжа, спасательными жилетами, а также останками тел в точке с координатами 10°42"14"N / 066°59"00"W", - говорится в сообщении. Самолет модели Citation C500 с регистрационным номером YV3217, на борту которого находились два пилота и три пассажира, вылетел во вторник в 19.57 (02.57 мск среды) из международного аэропорта Майкетия в направлении острова Маргарита. Почти сразу после вылета связь с экипажем была потеряна, самолет исчез с радаров. По информации INAC, спустя полчаса после первой находки в море были найдены документы, принадлежавшие членам экипажа. Позднее, экипаж вертолета ВВС Венесуэлы обнаружил в открытом море дополнительные обломки, подтвердив, что они относятся к разыскиваемому воздушному судну. В настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются.

https://ria.ru/20250605/samolet-2021149983.html

https://ria.ru/20240831/samolet-1969616521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венесуэла, каракас, карибское море