https://ria.ru/20250606/vagner-2021351329.html

ЧВК "Вагнер" завершила основную миссию в Мали

ЧВК "Вагнер" завершила основную миссию в Мали - РИА Новости, 06.06.2025

ЧВК "Вагнер" завершила основную миссию в Мали

ЧВК "Вагнер" сообщила о завершении основной миссии в Мали, соответствующее заявление группы опубликовано в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера". РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T15:51:00+03:00

2025-06-06T15:51:00+03:00

2025-06-06T15:54:00+03:00

мали

в мире

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ЧВК "Вагнер" сообщила о завершении основной миссии в Мали, соответствующее заявление группы опубликовано в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера"."Мы уничтожили тысяч боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население… И выполнили главную задачу - все региональные столицы вернулись под контроль законной власти. Миссия завершена", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250605/mali-2021126206.html

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2025

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мали, в мире, чвк "вагнер"