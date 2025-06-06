https://ria.ru/20250606/vagner-2021351329.html
ЧВК "Вагнер" завершила основную миссию в Мали
ЧВК "Вагнер" завершила основную миссию в Мали - РИА Новости, 06.06.2025
ЧВК "Вагнер" завершила основную миссию в Мали
ЧВК "Вагнер" сообщила о завершении основной миссии в Мали, соответствующее заявление группы опубликовано в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера". РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:51:00+03:00
2025-06-06T15:51:00+03:00
2025-06-06T15:54:00+03:00
мали
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чвк "вагнер"
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. ЧВК "Вагнер" сообщила о завершении основной миссии в Мали, соответствующее заявление группы опубликовано в Telegram-канале "Разгрузка Вагнера"."Мы уничтожили тысяч боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население… И выполнили главную задачу - все региональные столицы вернулись под контроль законной власти. Миссия завершена", - говорится в сообщении.
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мали, в мире, чвк "вагнер"
Мали, В мире, ЧВК "Вагнер"
ЧВК "Вагнер" завершила основную миссию в Мали
ЧВК "Вагнер" сообщила о завершении основной миссии в Мали