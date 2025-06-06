https://ria.ru/20250606/urozhay-2021289978.html

В пермском заповеднике собрали первый урожай бананов

В пермском заповеднике собрали первый урожай бананов - РИА Новости, 06.06.2025

В пермском заповеднике собрали первый урожай бананов

Урожай бананов собрали с пальмы в зимнем саду заповедника "Вишерский" в Пермском крае, плоды имеют необыкновенный тропический аромат, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T12:50:00+03:00

2025-06-06T12:50:00+03:00

2025-06-06T12:50:00+03:00

пермский край

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ПЕРМЬ, 6 июн - РИА Новости. Урожай бананов собрали с пальмы в зимнем саду заповедника "Вишерский" в Пермском крае, плоды имеют необыкновенный тропический аромат, сообщила пресс-служба заповедника. "Первый урожай. Во Всемирный день окружающей среды банан в зимнем саду заповедника "Вишерский" порадовал созревшим плодом. Хозяйка зимнего сада Нина Махова угостила первым вишерским бананом посетителей зимнего сада. На вкус — лучше, чем в магазине", - говорится в группе заповедника в соцсети "ВКонтакте". Отмечается, что характерный вкус банана дополняет необыкновенный тропический аромат. Бананы - теплолюбивая культура, которая растет в субтропических и тропических регионах мира. В Пермском крае среднегодовая температура воздуха варьируется от 0 до +2 градусов. В этом году конец мая и начало июня в регионе были необычно жаркими, на многих территориях температура воздуха превышала +30 градусов. Однако потом стало прохладнее, а 5 июня в Губахинском округе выпал снег. Заповедник "Вишерский" создан в 1991 году на севере Прикамья. Его площадь превышает 241 тысячу гектаров (площадь охранной зоны - 66,4 тысячи гектаров). Здесь находится нетронутый массив темнохвойной тайги и гор.

https://ria.ru/20250605/derevo-2021095746.html

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Бананы в заповеднике "Вишерский" Бананы поспели в заповеднике в Пермском крае в день, когда в регионе выпал снег. 2025-06-06T12:50 true PT0M41S

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пермский край