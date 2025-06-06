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На кинофестивале в Гатчине отменили показ фильма с Ургантом - РИА Новости, 06.06.2025
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22:16 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/urgant-2021440565.html
На кинофестивале в Гатчине отменили показ фильма с Ургантом
На кинофестивале в Гатчине отменили показ фильма с Ургантом - РИА Новости, 06.06.2025
На кинофестивале в Гатчине отменили показ фильма с Ургантом
Картину, в которой главную роль сыграл Иван Ургант, режиссера Николая Солодникова убрали из программы XXXI Международного кинофестиваля "Литература и кино" в... РИА Новости, 06.06.2025
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2025-06-06T22:16:00+03:00
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иван ургант
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Картину, в которой главную роль сыграл Иван Ургант, режиссера Николая Солодникова убрали из программы XXXI Международного кинофестиваля "Литература и кино" в Гатчине после недовольства общественников. Как передает корреспондент РИА Новости, фильма нет в списке кинопоказов на сайте фестиваля. Ранее межрегиональное общественное движение "Зов народа" обратилось к министру культуры РФ Ольге Любимовой, с просьбой рассмотреть вопрос об отмене показа фильма "Во сне ты горько плакал" на фестивале "Литература и кино" в Гатчине, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости. Председатель движения Сергей Зайцев в комментарии РИА Новости обратил внимание на то, что обращение было направлено в министерство культуры в четверг, а в пятницу фильма уже не было в программе.
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гатчина, иван ургант, сергей зайцев, россия
Гатчина, Иван Ургант, Сергей Зайцев, Россия
На кинофестивале в Гатчине отменили показ фильма с Ургантом

На фестивале в Гатчине не покажут фильм "Во сне ты горько плакал" с Ургантом

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкИван Ургант
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Иван Ургант. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Картину, в которой главную роль сыграл Иван Ургант, режиссера Николая Солодникова убрали из программы XXXI Международного кинофестиваля "Литература и кино" в Гатчине после недовольства общественников. Как передает корреспондент РИА Новости, фильма нет в списке кинопоказов на сайте фестиваля.
Ранее межрегиональное общественное движение "Зов народа" обратилось к министру культуры РФ Ольге Любимовой, с просьбой рассмотреть вопрос об отмене показа фильма "Во сне ты горько плакал" на фестивале "Литература и кино" в Гатчине, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Председатель движения Сергей Зайцев в комментарии РИА Новости обратил внимание на то, что обращение было направлено в министерство культуры в четверг, а в пятницу фильма уже не было в программе.
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