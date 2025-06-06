https://ria.ru/20250606/ukraina-2021444812.html
СМИ: сотрудники военкоматов предлагают мужчинам откупиться от призыва в ВСУ
СМИ: сотрудники военкоматов предлагают мужчинам откупиться от призыва в ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025
СМИ: сотрудники военкоматов предлагают мужчинам откупиться от призыва в ВСУ
Мобильные группы по принудительной мобилизации на Украине на месте предлагают мужчинам откупиться от призыва, полученные "откупные" делятся между сотрудниками... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T23:19:00+03:00
2025-06-06T23:19:00+03:00
2025-06-06T23:19:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мобильные группы по принудительной мобилизации на Украине на месте предлагают мужчинам откупиться от призыва, полученные "откупные" делятся между сотрудниками военкоматов полицейскими и "помощниками", сообщает украинское здание "Страна.ua". По данным источников издания, в мобильные группы по мобилизации входят сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине называют военкоматы), полицейские и и два – три "помощника" из добровольных организаций содействия правоохранительным органам. "От мобильной группы ТЦК можно откупиться на месте (за - ред.) одну-две тысячи долларов... если надо, подождут, пока деньги принесут родственники. Деньги от отловленных (мужчин - ред.) делятся в пропорции - половина сотрудникам ТЦК, четверть - полицейским, четверть – "помощникам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным источника издания, если насильно мобилизованного довезут до центра комплектования, сумма взятки возрастает в два-три раза. Группы обязаны ежедневно доставлять в военкомат по пять человек. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250605/ukraina-2021023386.html
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019166098.html
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РИА Новости
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украина, страна.ua, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Страна.ua, Вооруженные силы Украины
СМИ: сотрудники военкоматов предлагают мужчинам откупиться от призыва в ВСУ
Полицейские и сотрудники ТЦК на Украине предлагают мобилизованным откупиться
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мобильные группы по принудительной мобилизации на Украине на месте предлагают мужчинам откупиться от призыва, полученные "откупные" делятся между сотрудниками военкоматов полицейскими и "помощниками", сообщает украинское здание "Страна.ua".
По данным источников издания, в мобильные группы по мобилизации входят сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования - так на Украине
называют военкоматы), полицейские и и два – три "помощника" из добровольных организаций содействия правоохранительным органам.
"От мобильной группы ТЦК можно откупиться на месте (за - ред.) одну-две тысячи долларов... если надо, подождут, пока деньги принесут родственники. Деньги от отловленных (мужчин - ред.) делятся в пропорции - половина сотрудникам ТЦК, четверть - полицейским, четверть – "помощникам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным источника издания, если насильно мобилизованного довезут до центра комплектования, сумма взятки возрастает в два-три раза. Группы обязаны ежедневно доставлять в военкомат по пять человек.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.