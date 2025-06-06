https://ria.ru/20250606/ukraina-2021430693.html

СМИ: на Украине мужчину с эпилепсией признали годным к службе в ВСУ

СМИ: на Украине мужчину с эпилепсией признали годным к службе в ВСУ - РИА Новости, 06.06.2025

СМИ: на Украине мужчину с эпилепсией признали годным к службе в ВСУ

На Украине мужчину, страдающего от эпилепсии, признали годным к службе в ВСУ, сообщает в пятницу украинское издание "Судебно-юридическая газета". РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T20:35:00+03:00

2025-06-06T20:35:00+03:00

2025-06-06T20:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

кировоградская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. На Украине мужчину, страдающего от эпилепсии, признали годным к службе в ВСУ, сообщает в пятницу украинское издание "Судебно-юридическая газета". По данным СМИ, суд в Кировоградской области приговорил мужчину, страдающего от эпилепсии, за уклонение от мобилизации к трем годам лишения свободы, однако затем освободил от наказания, назначив ему испытательный срок три года. Как пишет издание, на суде обвиняемый подтвердил получение повесток, но заявил, что отказался от мобилизации, поскольку около десяти лет страдает от эпилепсии. Он пояснил, что его состояние здоровья не позволяет служить в рядах ВСУ из-за частых приступов. Кроме того, суд обязал обязал осужденного периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации. Также в материалах дела указано, что мужчину признали годным к военной службе в "воинских частях обеспечения, военкоматах, учебных центрах, медицинских подразделениях", что не исключает вручение новой повестки, пишет газета. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250317/sud-2005585458.html

https://ria.ru/20250309/ukraina-2003972630.html

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украина, кировоградская область, вооруженные силы украины