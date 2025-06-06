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СМИ: на Украине военкомов отправляют на фронт при невыполнении плана - РИА Новости, 06.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:32 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/ukraina-2021393521.html
СМИ: на Украине военкомов отправляют на фронт при невыполнении плана
СМИ: на Украине военкомов отправляют на фронт при невыполнении плана - РИА Новости, 06.06.2025
СМИ: на Украине военкомов отправляют на фронт при невыполнении плана
В каждом военкомате на Украине существует план по числу мобилизованных, при невыполнении которого начальников военкоматов переводят в боевые подразделения,... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T17:32:00+03:00
2025-06-06T17:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В каждом военкомате на Украине существует план по числу мобилизованных, при невыполнении которого начальников военкоматов переводят в боевые подразделения, пишет в пятницу издание "Страна.ua". По данным источников издания, одновременно с планом мобилизации существует план по сбору взяток для передачи денег вышестоящему руководству. При этом карьера начальников военкоматов напрямую зависит от выполнения как минимум одного из этих двух планов. "По словам сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), в каждом центре комплектования существует план мобилизации, а при невыполнении плана начальство переводят в "небезопасные" подразделения на передовой. При этом "качество" мобилизованных по здоровью практически всегда игнорируется", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Один из сотрудников военкомата сообщил изданию, что раньше каждый районный военкомат должен был отправлять на военно-врачебную комиссию (ВВК) в среднем по 20-30 человек. "Сейчас норма увеличена до 40-45 человек. Если норма не выполняется в течении двух-трех месяцев, начальство "уезжает" в боевые подразделения по команде сверху", – признался он. По данным источников, сотрудники военкоматов требуют взятки за освобождение от мобилизации даже у имеющих отсрочку. За признание негодным к службе или перевод в тыловые части требуют от 5 до 7 тысяч долларов. Признание на ВВК негодным к службе стоит в разных регионах и в зависимости от схемы от 10 до 25 тысяч долларов. При этом гарантий освобождения после оплаты нет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250605/ukraina-2021023386.html
https://ria.ru/20250605/ukraina-2021049314.html
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5
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96
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7 495 645-6601
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украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: на Украине военкомов отправляют на фронт при невыполнении плана

На Украине не выполнивших планы по мобилизации военкомов отправляют на фронт

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. В каждом военкомате на Украине существует план по числу мобилизованных, при невыполнении которого начальников военкоматов переводят в боевые подразделения, пишет в пятницу издание "Страна.ua".
По данным источников издания, одновременно с планом мобилизации существует план по сбору взяток для передачи денег вышестоящему руководству. При этом карьера начальников военкоматов напрямую зависит от выполнения как минимум одного из этих двух планов.
Бунт мобилизованных в одном из киевских ТЦК - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
В Киеве мобилизованные устроили бунт в военкомате
5 июня, 09:27
"По словам сотрудников ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), в каждом центре комплектования существует план мобилизации, а при невыполнении плана начальство переводят в "небезопасные" подразделения на передовой. При этом "качество" мобилизованных по здоровью практически всегда игнорируется", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Один из сотрудников военкомата сообщил изданию, что раньше каждый районный военкомат должен был отправлять на военно-врачебную комиссию (ВВК) в среднем по 20-30 человек. "Сейчас норма увеличена до 40-45 человек. Если норма не выполняется в течении двух-трех месяцев, начальство "уезжает" в боевые подразделения по команде сверху", – признался он.
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5 июня, 11:20
По данным источников, сотрудники военкоматов требуют взятки за освобождение от мобилизации даже у имеющих отсрочку. За признание негодным к службе или перевод в тыловые части требуют от 5 до 7 тысяч долларов. Признание на ВВК негодным к службе стоит в разных регионах и в зависимости от схемы от 10 до 25 тысяч долларов. При этом гарантий освобождения после оплаты нет.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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В Виннице загорелось здание военкомата
26 мая, 09:55
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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