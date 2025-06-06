"Не только четыре области". В Японии выступили с предупреждением Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Читатели японского портала Yahoo News активно обсуждают телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта.
"Да, этот разговор не привел к немедленному миру. Но нужно считывать заявления между строк", — написал комментатор.
"Если бы США и Россия могли обменяться откровенными мнениями, я думаю, что это была бы гораздо более содержательная встреча, чем переговоры между Россией и Украиной. Заявление России о том, что Украина превращается в террористическое государство, обосновано. <…> Легитимность власти на Украине давно вызывает вопросы", — отметил другой.
"Позиция России была последовательной в течение последних трех лет. О прекращении огня не может идти и речи, пока не будут устранены причины конфликта. Однако Владимир Зеленский изначально не желает мира, предлагая условия, которые Россия не может принять. <…> В этом конфликте Россия одерживает верх на всех приграничных фронтах, а украинская армия отступает день за днем. Если так пойдет и дальше, под контроль Москвы перейдут не только четыре области. Зеленскому пора взглянуть правде в глаза", — поделился мнением еще один пользователь.
"Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Признать Крым российским. Принять создание буферной зоны с высокой степенью автономии для российских жителей на востоке Украины. <…> Есть люди, которые хотят продолжения конфликта. Один из них — Зеленский. Я думаю, что переговоры продвинутся, если убрать этого недодиктатора со сцены, в целях его же собственной безопасности", — заключил читатель.
В среду Путин и Трамп провели телефонный разговор. Лидеры обсудили атаки ВСУ на российские аэродромы и итоги переговоров в Стамбуле, а также обменялись мнениями о перспективах восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Глава Белого дома положительно оценил разговор и отметил, что лидеры продолжат контакты по Украине и другим не менее важным вопросам.
В понедельник в Турции состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Встреча прошла во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.
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