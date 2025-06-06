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"Не только четыре области". В Японии выступили с предупреждением Украине - РИА Новости, 06.06.2025
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16:50 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/ukraina-2021376105.html
"Не только четыре области". В Японии выступили с предупреждением Украине
"Не только четыре области". В Японии выступили с предупреждением Украине - РИА Новости, 06.06.2025
"Не только четыре области". В Японии выступили с предупреждением Украине
Читатели японского портала Yahoo News активно обсуждают телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и российско-украинские... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T16:50:00+03:00
2025-06-06T16:50:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Читатели японского портала Yahoo News активно обсуждают телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта."Да, этот разговор не привел к немедленному миру. Но нужно считывать заявления между строк", — написал комментатор."Если бы США и Россия могли обменяться откровенными мнениями, я думаю, что это была бы гораздо более содержательная встреча, чем переговоры между Россией и Украиной. Заявление России о том, что Украина превращается в террористическое государство, обосновано. &lt;…&gt; Легитимность власти на Украине давно вызывает вопросы", — отметил другой."Позиция России была последовательной в течение последних трех лет. О прекращении огня не может идти и речи, пока не будут устранены причины конфликта. Однако Владимир Зеленский изначально не желает мира, предлагая условия, которые Россия не может принять. &lt;…&gt; В этом конфликте Россия одерживает верх на всех приграничных фронтах, а украинская армия отступает день за днем. Если так пойдет и дальше, под контроль Москвы перейдут не только четыре области. Зеленскому пора взглянуть правде в глаза", — поделился мнением еще один пользователь."Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Признать Крым российским. Принять создание буферной зоны с высокой степенью автономии для российских жителей на востоке Украины. &lt;…&gt; Есть люди, которые хотят продолжения конфликта. Один из них — Зеленский. Я думаю, что переговоры продвинутся, если убрать этого недодиктатора со сцены, в целях его же собственной безопасности", — заключил читатель.В среду Путин и Трамп провели телефонный разговор. Лидеры обсудили атаки ВСУ на российские аэродромы и итоги переговоров в Стамбуле, а также обменялись мнениями о перспективах восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Глава Белого дома положительно оценил разговор и отметил, что лидеры продолжат контакты по Украине и другим не менее важным вопросам.В понедельник в Турции состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Встреча прошла во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250606/zelenskiy-2021311605.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

"Не только четыре области". В Японии выступили с предупреждением Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Читатели японского портала Yahoo News активно обсуждают телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта.
"Да, этот разговор не привел к немедленному миру. Но нужно считывать заявления между строк", — написал комментатор.
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Вчера, 13:34
"Если бы США и Россия могли обменяться откровенными мнениями, я думаю, что это была бы гораздо более содержательная встреча, чем переговоры между Россией и Украиной. Заявление России о том, что Украина превращается в террористическое государство, обосновано. <…> Легитимность власти на Украине давно вызывает вопросы", — отметил другой.
"Позиция России была последовательной в течение последних трех лет. О прекращении огня не может идти и речи, пока не будут устранены причины конфликта. Однако Владимир Зеленский изначально не желает мира, предлагая условия, которые Россия не может принять. <…> В этом конфликте Россия одерживает верх на всех приграничных фронтах, а украинская армия отступает день за днем. Если так пойдет и дальше, под контроль Москвы перейдут не только четыре области. Зеленскому пора взглянуть правде в глаза", — поделился мнением еще один пользователь.
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Вчера, 12:24
"Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Признать Крым российским. Принять создание буферной зоны с высокой степенью автономии для российских жителей на востоке Украины. <…> Есть люди, которые хотят продолжения конфликта. Один из них — Зеленский. Я думаю, что переговоры продвинутся, если убрать этого недодиктатора со сцены, в целях его же собственной безопасности", — заключил читатель.
В среду Путин и Трамп провели телефонный разговор. Лидеры обсудили атаки ВСУ на российские аэродромы и итоги переговоров в Стамбуле, а также обменялись мнениями о перспективах восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном. Глава Белого дома положительно оценил разговор и отметил, что лидеры продолжат контакты по Украине и другим не менее важным вопросам.
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В понедельник в Турции состоялся второй раунд переговоров России и Украины. Встреча прошла во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена — не менее 1000 человек.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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