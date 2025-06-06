https://ria.ru/20250606/ukraina-2021344326.html
На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине
На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 06.06.2025
На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине
Европа и США находятся в тупиковой ситуации в конфликте на Украине, заявил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X, комментируя статью в "Украинской правде" о... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T15:26:00+03:00
2025-06-06T15:26:00+03:00
2025-06-06T15:28:00+03:00
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Европа и США находятся в тупиковой ситуации в конфликте на Украине, заявил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X, комментируя статью в "Украинской правде" о планах Белого дома прекратить военную помощь Киеву."Чем больше делает сторона, выступающая за войну, тем больше они отдаляют своих сторонников. Ситуация на Украине для них (Соединенных Штатов Америки. — Прим. ред.), очевидно, отчаянная. Но также нельзя недооценивать, насколько она плоха для британских и европейских сторонников. Они буквально не знают, что делать", — написал он.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО
На Западе забили тревогу из-за ситуации на Украине
Пилкингтон: Европа и США находятся в безысходной ситуации по Украине