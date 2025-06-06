https://ria.ru/20250606/ukraina-2021276740.html

В двух областях Украины нанесли удары по наемникам

В двух областях Украины нанесли удары по наемникам - РИА Новости, 06.06.2025

В двух областях Украины нанесли удары по наемникам

Российские войска ударили по наемникам в двух регионах Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T11:42:00+03:00

2025-06-06T11:42:00+03:00

2025-06-06T12:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

тернопольская область

украина

житомирская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

дмитрий песков

европа

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ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Российские войска ударили по наемникам в двух регионах Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Харьков (четыре удара). 17:50, 02:25, 07:35 — область, удары по военной инфраструктуре, поражение узлов связи, ПВД, в том числе с присутствием иностранных наемников <...>. Тернополь <...> склады с техникой, ПВД противника с присутствием иностранных военных, поражение штаба (пока ждем подтверждения)", — заявил собеседник агентства.Другие пораженные цели: В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250604/udar-2020914203.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тернопольская область

украина

житомирская область

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тернопольская область, украина, житомирская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, дмитрий песков, европа