В двух областях Украины нанесли удары по наемникам
ВС РФ ударили по наемникам в Харьковской и Тернопольской областях
© Фото : ГСЧС УкраиныТушение пожара в Тернополе
© Фото : ГСЧС Украины
Тушение пожара в Тернополе
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ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Российские войска ударили по наемникам в двух регионах Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Харьков (четыре удара). 17:50, 02:25, 07:35 — область, удары по военной инфраструктуре, поражение узлов связи, ПВД, в том числе с присутствием иностранных наемников <...>. Тернополь <...> склады с техникой, ПВД противника с присутствием иностранных военных, поражение штаба (пока ждем подтверждения)", — заявил собеседник агентства.
Другие пораженные цели:
- пункт сбора боевиков ВСУ, прошедших подготовку в Европе, в Броварах;
- аэродром в Житомире и портовая логистика в Одесской области;
- лагерь с добровольческим подразделением в пригороде Хмельницкого;
- узлы связи в Черниговской и Черкасской областях;
- объекты ПВО в Киеве, в пригородах Львова, Винницы и Днепропетровска, в Сумской и Кировоградской областях;
- завод, связанный с изготовлением двигателей для ракет РСЗО, в районе Киева;
- военная часть в Луцке;
- склады боеприпасов в Харьковской, Черкасской, Киевской, Ровненской, Житомирской и Днепропетровской областях;
- военные объекты и тренировочный лагерь в Житомирской области;
- резервы противника и пункт в бывшем месте сбора резервистов в Черниговской области;
- склады горюче-смазочных материалов и техники в Сумской области.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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