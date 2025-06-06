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В двух областях Украины нанесли удары по наемникам - РИА Новости, 06.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 06.06.2025 (обновлено: 12:38 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/ukraina-2021276740.html
В двух областях Украины нанесли удары по наемникам
В двух областях Украины нанесли удары по наемникам - РИА Новости, 06.06.2025
В двух областях Украины нанесли удары по наемникам
Российские войска ударили по наемникам в двух регионах Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T11:42:00+03:00
2025-06-06T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
тернопольская область
украина
житомирская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
дмитрий песков
европа
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ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Российские войска ударили по наемникам в двух регионах Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Харьков (четыре удара). 17:50, 02:25, 07:35 — область, удары по военной инфраструктуре, поражение узлов связи, ПВД, в том числе с присутствием иностранных наемников &lt;...&gt;. Тернополь &lt;...&gt; склады с техникой, ПВД противника с присутствием иностранных военных, поражение штаба (пока ждем подтверждения)", — заявил собеседник агентства.Другие пораженные цели: В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250604/udar-2020914203.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тернопольская область
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тернопольская область, украина, житомирская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, дмитрий песков, европа
Специальная военная операция на Украине, Тернопольская область, Украина, Житомирская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Европа
В двух областях Украины нанесли удары по наемникам

ВС РФ ударили по наемникам в Харьковской и Тернопольской областях

© Фото : ГСЧС УкраиныТушение пожара в Тернополе
Тушение пожара в Тернополе - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Тушение пожара в Тернополе
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ДОНЕЦК, 6 июн — РИА Новости. Российские войска ударили по наемникам в двух регионах Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Харьков (четыре удара). 17:50, 02:25, 07:35 — область, удары по военной инфраструктуре, поражение узлов связи, ПВД, в том числе с присутствием иностранных наемников <...>. Тернополь <...> склады с техникой, ПВД противника с присутствием иностранных военных, поражение штаба (пока ждем подтверждения)", — заявил собеседник агентства.
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Подполье сообщило об ударе по военной части ВСУ под Полтавой
4 июня, 17:18
Другие пораженные цели:
  • пункт сбора боевиков ВСУ, прошедших подготовку в Европе, в Броварах;
  • аэродром в Житомире и портовая логистика в Одесской области;
  • лагерь с добровольческим подразделением в пригороде Хмельницкого;
  • узлы связи в Черниговской и Черкасской областях;
  • объекты ПВО в Киеве, в пригородах Львова, Винницы и Днепропетровска, в Сумской и Кировоградской областях;
  • завод, связанный с изготовлением двигателей для ракет РСЗО, в районе Киева;
  • военная часть в Луцке;
  • склады боеприпасов в Харьковской, Черкасской, Киевской, Ровненской, Житомирской и Днепропетровской областях;
  • военные объекты и тренировочный лагерь в Житомирской области;
  • резервы противника и пункт в бывшем месте сбора резервистов в Черниговской области;
  • склады горюче-смазочных материалов и техники в Сумской области.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава и техники ВСУ.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТернопольская областьУкраинаЖитомирская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковЕвропа
 
 
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