https://ria.ru/20250606/ukraina-2021245160.html

В Тернополе на западе Украины вспыхнул сильный пожар

В Тернополе на западе Украины вспыхнул сильный пожар - РИА Новости, 06.06.2025

В Тернополе на западе Украины вспыхнул сильный пожар

Украинское издание "Страна.ua" опубликовало видео масштабного пожара в городе Тернополь на западе Украины. РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T09:38:00+03:00

2025-06-06T09:38:00+03:00

2025-06-06T09:44:00+03:00

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало видео масштабного пожара в городе Тернополь на западе Украины. "Кадры масштабного пожара в Тернополе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". На видео, опубликованном изданием, виден огромный столб дыма над городом. Объект, на котором начался пожар, не называется.

https://ria.ru/20250606/povrezhdenie-2021237240.html

тернополь

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, тернополь, украина