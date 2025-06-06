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В Тернополе на западе Украины вспыхнул сильный пожар - РИА Новости, 06.06.2025
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09:38 06.06.2025 (обновлено: 09:44 06.06.2025)
https://ria.ru/20250606/ukraina-2021245160.html
В Тернополе на западе Украины вспыхнул сильный пожар
В Тернополе на западе Украины вспыхнул сильный пожар - РИА Новости, 06.06.2025
В Тернополе на западе Украины вспыхнул сильный пожар
Украинское издание "Страна.ua" опубликовало видео масштабного пожара в городе Тернополь на западе Украины. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:38:00+03:00
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в мире
тернополь
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало видео масштабного пожара в городе Тернополь на западе Украины. "Кадры масштабного пожара в Тернополе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". На видео, опубликованном изданием, виден огромный столб дыма над городом. Объект, на котором начался пожар, не называется.
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в мире, тернополь, украина
В мире, Тернополь, Украина
В Тернополе на западе Украины вспыхнул сильный пожар

В Тернополе вспыхнул сильный пожар, над городом виден огромный столб дыма

Пожар в Тернополе, Украина. Кадр видео из соцсетей
Пожар в Тернополе, Украина. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Пожар в Тернополе, Украина. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало видео масштабного пожара в городе Тернополь на западе Украины.
"Кадры масштабного пожара в Тернополе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
На видео, опубликованном изданием, виден огромный столб дыма над городом. Объект, на котором начался пожар, не называется.
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