https://ria.ru/20250606/ukraina-2021245160.html
В Тернополе на западе Украины вспыхнул сильный пожар
В Тернополе на западе Украины вспыхнул сильный пожар - РИА Новости, 06.06.2025
В Тернополе на западе Украины вспыхнул сильный пожар
Украинское издание "Страна.ua" опубликовало видео масштабного пожара в городе Тернополь на западе Украины. РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T09:38:00+03:00
2025-06-06T09:38:00+03:00
2025-06-06T09:44:00+03:00
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало видео масштабного пожара в городе Тернополь на западе Украины. "Кадры масштабного пожара в Тернополе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". На видео, опубликованном изданием, виден огромный столб дыма над городом. Объект, на котором начался пожар, не называется.
https://ria.ru/20250606/povrezhdenie-2021237240.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тернополь, украина
В мире, Тернополь, Украина
В Тернополе на западе Украины вспыхнул сильный пожар
В Тернополе вспыхнул сильный пожар, над городом виден огромный столб дыма