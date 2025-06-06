https://ria.ru/20250606/ukraina-2021230300.html

Зеленский сделал терроризм госидеологией, заявил Володин

Зеленский сделал терроризм госидеологией, заявил Володин - РИА Новости, 06.06.2025

Зеленский сделал терроризм госидеологией, заявил Володин

Утративший легитимность Владимир Зеленский сделал терроризм государственной идеологией киевского режима, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T07:24:00+03:00

2025-06-06T07:24:00+03:00

2025-06-06T07:44:00+03:00

владимир зеленский

вячеслав володин

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госдума рф

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Утративший легитимность Владимир Зеленский сделал терроризм государственной идеологией киевского режима, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."Просроченный… Утративший легитимность Зеленский, борясь за личную власть, сделал терроризм государственной идеологией киевского режима", - написал Володин.Он отметил, что Зеленский несёт персональную ответственность за теракты, которые приводят к гибели мирных жителей.По словам Володина, главе киевского режима не нужен мир, и он не думает о гражданах Украины и о будущем страны."Этот просроченный обмылок хочет любыми способами, любой ценой сохраниться во власти, цепляясь за неё", - сказал председатель Госдумы.Володин добавил, что парламенты европейских государств должны осознать свою ответственность за действия Зеленского, которые он предпринимает во многом с их одобрения или молчаливого согласия."За гибель мирных граждан ответить придётся!!!" - заключил он.

https://ria.ru/20250605/ataki-2021180848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир зеленский, вячеслав володин, в мире, украина, госдума рф