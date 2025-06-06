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Эксперт высказался об угрозе Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon - РИА Новости, 06.06.2025
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10:56 06.06.2025
https://ria.ru/20250606/ugroza-2021264128.html
Эксперт высказался об угрозе Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon
Эксперт высказался об угрозе Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon - РИА Новости, 06.06.2025
Эксперт высказался об угрозе Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon
Ситуация с Илоном Маском продемонстрировала, что крупные космические проекты, такие как освоение Луны или Марса, должны реализовываться в рамках жёстких... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-06T10:56:00+03:00
2025-06-06T10:56:00+03:00
луна
марс
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андрей ионин
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spacex
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Ситуация с Илоном Маском продемонстрировала, что крупные космические проекты, такие как освоение Луны или Марса, должны реализовываться в рамках жёстких межгосударственных механизмов, на которые не могли бы повлиять личные разногласия между руководством стран и исполнителями, рассказал РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин. Ранее Маск после слов президента США Дональда Трампа об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, после чего американский миллиардер публично поддержал идею импичмента Трампа. Позднее бизнесмен передумал и заявил, что не будет этого делать. "Жизнь оказалась смелее всех фантастических разговоров. У космонавтики есть несколько путей развития. Первый, это большие государственные проекты сверхдержав, как было на первом этапе. Сейчас мы видим, что к этому процессу подключились люди, миллиардеры, потому что занятие дорогое, которые мечтают о космосе, такие, как Маск и Безос (Джефф Безос, основатель онлайн-ритейлера Amazon и владелец космической компании Blue Origin, - ред.)", - сказал Ионин. По его словам, предприниматели-энтузиасты космонавтики зачастую оказываются сложными в общении, непредсказуемыми, а для кого-то и вовсе немного сумасшедшими людьми. В то же время, лунный, а тем более марсианский проекты будут длиться десятилетия, поэтому их реализация должна быть максимально устойчивой и не зависеть от личных отношений между людьми, вовлечёнными в проект. "Поэтому модель реализации лунного или марсианского проекта может быть только международной, закреплённой на государственном уровне … Вот есть пример МКС. Что бы ни происходило между участниками проекта, проект реализуется", - отметил эксперт. По его словам, чтобы этого достичь, нужно сформулировать общечеловеческую цель, а потом начинать заключать межправительственные соглашения. Первыми такими соглашениями могли бы быть договорённости между Россией и Китаем, Россией и Соединёнными Штатами, а может быть, и между США и Китаем. Такой путь будет длинным, но более надёжного варианта всё равно нет, подчеркнул Ионин. "Как мы видим, в одиночку ни одной стране мира ни Луна, ни Марс не нужны. Поэтому эти проекты будут неустойчивые. Сменится политический лидер – уйдёт необходимость, а проекту нужны десятилетия. И, как мы видим, даже модель вот с такими харизматичными людьми, как Илон Маск, она тоже ненадёжна", - пояснил он. -0-
https://ria.ru/20250606/mask--2021252505.html
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луна, марс, сша, илон маск, андрей ионин, дональд трамп, spacex, amazon, blue origin, конфликт трампа и маска, в мире
Луна, Марс, США, Илон Маск, Андрей Ионин, Дональд Трамп, SpaceX, Amazon, Blue Origin, Конфликт Трампа и Маска, В мире
Эксперт высказался об угрозе Маска вывести из эксплуатации корабль Dragon

Ионин: угрозы Маска показали, что проекты по космосу должны быть международными

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск в Овальном кабинете Белого дома
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Ситуация с Илоном Маском продемонстрировала, что крупные космические проекты, такие как освоение Луны или Марса, должны реализовываться в рамках жёстких межгосударственных механизмов, на которые не могли бы повлиять личные разногласия между руководством стран и исполнителями, рассказал РИА Новости эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.
Ранее Маск после слов президента США Дональда Трампа об отмене субсидий заявил, что SpaceX немедленно начинает вывод из эксплуатации космического корабля Dragon, после чего американский миллиардер публично поддержал идею импичмента Трампа. Позднее бизнесмен передумал и заявил, что не будет этого делать.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Маск ответил экс-советнику Трампа на призыв выслать его из США
Вчера, 10:11
"Жизнь оказалась смелее всех фантастических разговоров. У космонавтики есть несколько путей развития. Первый, это большие государственные проекты сверхдержав, как было на первом этапе. Сейчас мы видим, что к этому процессу подключились люди, миллиардеры, потому что занятие дорогое, которые мечтают о космосе, такие, как Маск и Безос (Джефф Безос, основатель онлайн-ритейлера Amazon и владелец космической компании Blue Origin, - ред.)", - сказал Ионин.
По его словам, предприниматели-энтузиасты космонавтики зачастую оказываются сложными в общении, непредсказуемыми, а для кого-то и вовсе немного сумасшедшими людьми. В то же время, лунный, а тем более марсианский проекты будут длиться десятилетия, поэтому их реализация должна быть максимально устойчивой и не зависеть от личных отношений между людьми, вовлечёнными в проект.
"Поэтому модель реализации лунного или марсианского проекта может быть только международной, закреплённой на государственном уровне … Вот есть пример МКС. Что бы ни происходило между участниками проекта, проект реализуется", - отметил эксперт.
По его словам, чтобы этого достичь, нужно сформулировать общечеловеческую цель, а потом начинать заключать межправительственные соглашения. Первыми такими соглашениями могли бы быть договорённости между Россией и Китаем, Россией и Соединёнными Штатами, а может быть, и между США и Китаем. Такой путь будет длинным, но более надёжного варианта всё равно нет, подчеркнул Ионин.
"Как мы видим, в одиночку ни одной стране мира ни Луна, ни Марс не нужны. Поэтому эти проекты будут неустойчивые. Сменится политический лидер – уйдёт необходимость, а проекту нужны десятилетия. И, как мы видим, даже модель вот с такими харизматичными людьми, как Илон Маск, она тоже ненадёжна", - пояснил он. -0-
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Катастрофа для США неизбежна: скандал между Трампом и Маском вскрыл правду
Вчера, 08:00
 
ЛунаМарсСШАИлон МаскАндрей ИонинДональд ТрампSpaceXAmazonBlue OriginКонфликт Трампа и МаскаВ мире
 
 
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